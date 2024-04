Com dois gols no fim, Aston Villa vence Arsenal

De visita no No Emirates Stadium, na tarde deste domingo (14), o Aston Villa venceu o Arsenal por 2 a 0, pela 33ª rodada da Premier League. Bailey e Watkins anotaram para os visitantes.

Equilibrado, mas sem gols

O jogo começou equilibrado com posse de bola dividida entre as equipes, o Arsenal foi dono das melhores oportunidades, mas parou na boa atuação do goleiro Emiliano Martínez. Aos 11, Leandro Trossard descobriu belo passe para Kai Havertz na grande área, ele ficou na cara do gol batendo cruzado e o goleiro Martínez fez ótima intervenção. Na sequência, Saka levantou no segundo pau para Gabriel Jesus, que cabeceia sem pular e manda à direita do goleiro.

Na reta final, o time da casa seguia pressionando muito no setor ofensivo, enquanto isso, o time do Aston Villa trabalhava toques curtos na zona intermediária. Aos 39, Gabriel Magalhães entregou a paçoca na defesa, Ollie Watkins agradeceu entrando na área, batendo cruzado, a bola beija o poste direito do goleiro David Raya indo pra fora posteriormente. Na sequência, Jesus toca rasteiro deixando Leandro Trossard na cara do gol, ele resvala no chute e Martínez salva os Villans com o pé evitando o primeiro gol dos Gunners. Sem mudanças, a partida se encaminhou para o intervalo no 0 a 0 para ambos os lados.

Villans dá olé nos Gunners

Na volta do intervalo, o equilíbrio continuou, tanto os donos da casa quanto os visitantes criaram boas oportunidades, que foram desperdiçadas. Com a torcida impaciente nas arquibancadas, o Arsenal não conseguia raciocinar.

Aos dois, Havertz foi levando até o campo de ataque, passou com Jesus na área que trombou com Diego Carlos, o camisa 9 olhou ao juiz pedindo o pênalti e ele apenas sinalizou o tiro de meta. Na sequência, Tielemans soltou a bomba de fora pro gol, a bola pegou no travessão e caiu quase que em cima da linha não entrando na meta defendida por Raya.

Já na reta final da partida, a situação se tornou ainda mais complicada para o time da casa, visto que a equipe visitante ia conseguindo manter a sua posse no ataque, ensaiando uma pequena pressão, que surtiu efeito. Aos 38, Digne recebeu na ponta fazendo o cruzamento por baixo, a bola passa de Pau Torres no primeiro pau e sobra com Bailey, que estava livre, e o jamaicano bateu pro fundo da rede. Na sequência, Tielemans pega no campo de defesa, lança para Watkins que sai no contra-ataque pegando toda a zaga dos Gunners aberta, ele carregou até a área com Emile Smith Rowe em cima, e mesmo assim deu um tapa de cavadinha para vencer o goleiro David Raya e ampliar a vantagem do Villa.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Arsenal, estacionou nos 71 pontos, ficando na segunda posição da tabela. Superando o Liverpool no saldo de gols, permitindo ainda que o Manchester City dependa apenas de si mesmo para ser campeão da Premier League. Já o Aston Villa, chegou aos 63 pontos e se manteve na quarta colocação, a equipe atualmente está se classificando para a próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto disputa a vaga diretamente com o Tottenham.

Próximos Jogos

O Arsenal agora volta seus olhares para a Champions League, já que visitam o Bayern de Munique na quarta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), pelo segundo jogo das quartas de final. No jogo de ida, as equipes empataram em 2 a 2 na Inglaterra. Enquanto isso, o Aston Villa enfrenta o Lille na quinta-feira (18), às 13h45 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Conference League. Na ida, o time inglês venceu por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para avançar às semifinais.