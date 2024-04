Bayer Leverkusen goleia Werder Bremen e conquista título histórico da Bundesliga

Neste domingo (14), o Bayer Leverkusen conquistou o primeiro título da Bundesliga de sua história com uma vitória por 5 a 0 sobre o Werder Bremen no domingo, garantindo o campeonato com cinco rodadas de antecedência.

Amplo domínio do Bayern Leverkusen

O Leverkusen assumiu a liderança do placar aos 25 minutos, através de pênalti de Victor Boniface. Um chute de longa distância de Granit Xhaka no segundo tempo acrescentou conforto ao placar diante de uma multidão na BayArena.

Florian Wirtz encaminho ua vitória com um golaço aos 23 minutos do segundo tempo, que deixou Michael Zetterer quase sem chances de defesa na goleada sofrida pelo Werder Bremen.

Wirtz voltou a marcar a poucos minutos do final, fazendo com que alguns torcedores entrassem em campo. Wirtz e outros jogadores fizeram gestos para que os torcedores saíssem do campo, e o resto do jogo foi disputado sob a fumaça da festa.

Antes do apito final, houve uma nova interrupçaõ quando Wirtz completou seu hat-trick com mais torcedores correndo para fora das arquibancadas, fazendo com que o árbitro apitasse o fim do jogo, e provocando cenas de invasão e festa incontrolável.

Fim da maldição de vices

O resultado significa que a série de 11 títulos consecutivos do Bayern na Bundesliga chegou ao fim, com os bávaros e o Stuttgart ambos 16 pontos atrás, sem condições de enconstarem no campeão.

A taça ajuda a livrar o Leverkusen do indesejado rótulo 'Neverkusen' que o tem atormentado como eterno vice-campeão da Alemanha. O clube fechou em segundo lugar cinco vezes na Bundesliga, três a mais do que qualquer outro time do país que não havia conquistado o título até esta temporada, e ganhou um troféu pela última vez em 1993.

No entanto, a goleada de 3-0 diante do Bayern de Munique em fevereiro foi visto como fundamental para evitar receios sobre a perda de um título. Por fim, Xabi Alonso confirmou em março que permanecerá como técnico do time na próxima temporada, apesar dos interesses de Bayern de Munique e Liverpool.