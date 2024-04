Internazionale empata com Cagliari e se aproxima do 20º título do Calcio

Neste domingo (14), a Internazionale se aproximou do título do 20º título do Calcio, ao ficar no empate em casa contra o Cagliari por 2 a 2, em confronto realizado pela 32ª rodada da Serie A, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Os gols da partida foram marcados por Marcus Thuram e Hakan Çalhanoğlu para os donos da casa, enquanto Eldor Shomurodov e Nicolas Viola deixou tudo igual para os visitantes.

Com o resultado, a Internazionale se manteve na liderança do Campeonato Italiano nos 83 pontos somados, restando seis rodadas para o fim da competição nacional.

Mesmo com o tropeço em casa, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi também abriu de 14 pontos de vantagem em relação ao arquirrival Milan, que aparece logo em seguida na vice-liderança com 69.

Além disso, os dois rivais de Milão também somam 19 títulos da Serie A cada, contra 36 conquistas da Juventus, de Turim, que é a maior vencedora do Calcio de todos os tempos.

Por outro lado, o Cagliari se complicou no Campeonato Italiano, através da 14ª colocação nos 31 pontos e cada vez mais ameaçado pelo rebaixamento.

Internazionale só fica apenas no empate contra o Cagliari pelo Calcio

Durante a primeira etapa, a Internazionale chegou com perigo aos cinco minutos, com Barella, que aproveitou a sobra na cobrança de escanteio e finalizou de fora da área para boa defesa do goleiro Scuffet.

Aos poucos, o Cagliari começou a ganhar a confiança e quase abriu o placar aos 11 minutos, com Luvumbo, que acertou um belo chute colocado pela meia direita.

No ataque seguinte, a Internazionale inaugurou o marcador, com Thuram, que recebeu ótimo cruzamento de Alexis Sánchez pela direita e o atacante apareceu sozinho dentro da área para empurrar para as redes.

Após o gol sofrido, o Cagliari chegou novamente com perigo aos 16 minutos e outra vez com Luvumbo, que disparou pela direita no ataque, mas chutou a bola em cima do goleiro Sommer, que fez uma ótima defesa.

No entanto, a Internazionale se manteve ofensiva em toda a primeira etapa e chegou ao segundo gol, com Barella aos 28 minutos, que marcou de cabeça, mas o lance foi anulado por impedimento.



Na volta para a segunda etapa, o Cagliari empatou a partida aos 20 miuntos, com Shomurodov, que acertou um chute forte de fora da área para vencer Sommer e deixar tudo igual no placar.

Porém, aos 29 minutos, a Internazionale chegou ao segundo gol, após um toque de braço de Mina na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Çalhanoğlu converteu e bateu forte para fazer 2 a 1.

Antes dos acréscimos, o Cagliari deixou tudo igual aos 38 com Viola, que recebeu otimo lançamento de Lapadula e dar minutos finais a partida.

Próximos compromissos

Para conquistar o título do Scudetto, a Internazionale retorna a campo na próxima segunda-feira (22) e o desafio dessa vez será contra o arquirrival Milan, às 15h45 (horário de Brasília), pelo encerramento da 33ª rodada do Campeonato Italiano, no San Siro.

Do mesmo modo, o Cagliari vai em busca de recuperação no Calcio nesta sexta-feira (19), diante da poderosa Juventus, também no mesmo horário, na Sardegna Arena.