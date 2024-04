Nesta segunda feira (15), Atalanta e Hellas Verona se enfrentaram em jogo válido pela trigésima primeira rodada da Serie A.

Em um jogo que começou parecendo que o time mandante ia golear e conseguir mais uma vitória tranquila em casa, foi por água abaixo logo no inicio do segundo tempo. Depois de abrir o placar e fazer dois a zero ainda antes dos 20 minutos, os visitantes empataram com menos de 20 minutos do segundo.

Jogo com fortes emoções

Com um início de jogo com uma forte marcação alta, a Atalanta conseguiu seus dois primeiros gols muito rápido. Aos treze minutos, Scamacca recebeu na entrada na área, ajeitou, e mandou um pombo sem asa para abrir o placar marcando um golaço. O segundo saiu logo depois quando Éderson recebeu um passe entre a marcação, saiu cara a cara com o goleiro e fez 2 a 0 antes dos 20 primeiros minutos. Depois os mandantes ainda chegaram a desperdiçar ou parar no goleiro antes do final da primeira etapa.

Na volta do intervalo, a partida se inverteu. O Hellas voltou com sua linha de marcação alta e logo com 10 minutos fez o 2 a 1. Lazovic recebeu na meia lua, dominou e bateu forte no canto esquerdo para diminuir o placar. Aos 14, Centonze cruzou para Noslin que se adiantou do goleiro e empatou a partida. Depois do empate a partida ficou sem muitas oportunidades de gol para ambos os lados.

Tabela e próximos jogos

Com o empate a Atalanta chegou a 51 pontos e ocupa a sexta colocação na tabela. Antes da próxima rodada o time enfrenta o Liverpool pelo jogo de volta da Europa League. Na ida os italianos fizeram três a zero na Inglaterra. Pelo Italiano, o time volta a campo contra o Monza, jogando fora de casa.

Já o Hellas Verona conseguiu um ponto e continua seu drama na luta contra o rebaixamento. A equipe de Marco Baroni tem 28 pontos, enquanto o Frosinone, primeiro time na zona de rebaixamento, tem 27. Na próxima rodada, os Gialloblús enfrentam a Udinese dentro de sua casa.