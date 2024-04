Após vencer o Colônia por 2 a 0 no último sabado pela Bundesliga, o Bayern de Munique agora retorna a campo nesta quarta-feira (17) para enfrentar o Arsenal, às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League, na Allianz Arena.

Para avançar às semifinais do torneio da UEFA, os bávaros precisam de uma vitória no tempo normal por qualquer placar de diferença, após ficar no empate no jogo de ida por 2 a 2, no Emirates Stadium.

Por outro lado, em caso de nova igualdade no tempo normal, a vaga será definida na prorrogação ou na cobrança de pênaltis, caso que o resultado se mantenha até o apito final e não tenha nenhum vencedor.

Diante do Arsenal, o técnico Thomas Tuchel terá que lidar com o desfalque do atacante Kingsley Coman, que deixou o gramado na vitória contra o Colônia no último fim de semana, com muitas dores na perna e a lesão parece ser realmente séria .

Em comunicado oficial, o Bayern de Munique confirmou que o francês, teve uma lesão muscular no músculo adutor da perna direita e será desfalque dos bávaros para o restante da temporada.

Apesar de não confirmar um prazo exato para a recuperação, a tendência é que o atacante só retorne aos gramados apenas no próximo semestre, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano.

Com a lesão, Coman também pode se tornar desfalque importante pela seleção da França para a disputa da Eurocopa, que acontecerá entre os dias 14 de junho à 14 de julho, na Alemanha.

No entanto, o jogador agora corre contra o tempo para estar em condições na lista de convocados para o técnico Didier Deschamps, que deverá acontecer no início de maio.

Bayern de Munique terá vários desfalques para enfrentar o Arsenal nesta quarta-feira pela Champions

Para essa partida, o técnico Thomas Tuchel terá que lidar com os desfalques do zagueiro Tarek Buchmann, dos laterais-direitos Bouna Sarr e Sacha Boey e dos atacantes Serge Gnabry e Kingsley Coman, que seguem lesionados e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Bayern de Munique também não vai poder contar com o lateral-esquerdo Alphonso Davies, que está suspenso pelo número de cartões amarelos e fica de fora da lista de relacionados da comissão técnica nesta quarta-feira contra o Arsenal.