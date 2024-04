No domingo (14) o Bayer Leverkusen conquistou a Bundesliga pela primeira vez em sua história. O time treinado pelo técnico Xabi Alonso conquistou, com cinco rodadas de antecedência, o campeonato alemão após a vitória por 5 a 0 sobre o Werder Bremen, na BayArena.

Fim da hegemonia bávara

Em um jogo que marcou a invasão da torcida após o apito final,para celebrar a conquista inédita do Leverkusen, o título encerrou a maior hegemonia da elite das ligas europeias, a do Bayern de Munique.

Desde de 2013 o clube bávaro não sabia o que era perder uma liga alemã, empilhando simplesmente 11 conquistas consecutivas da Bundesliga. Borussia Dortmund e RB Leipzig até tentaram, mas foi o Bayer Leverkusen, com o seu primeiro título de liga, que destronou o maior campeão alemão, com 32 conquistas.

Os bávaros não terminavam a competição sem a taça desde 2012, quando o Dortmund ficou com o troféu. O time que chegou mais perto de tantos títulos conquistados foi a Juventus, com 9 campeonatos italianos seguidos entre 2012 a 2020.

Coman e a quebra de uma sequência

Com a chegada de Harry Kane ao Bayern de Munique, seja coincidência ou não, Kingsley Coman, francês de 27 anos interrompe uma sequência inacreditável. Antes da chegada do inglês, o jogador tinha conquistado 12 troféus de ligas nacionais. Dois com a Juventus, dois com o PSG e 8 títulos com o Bayern. Portanto, nunca havia perdido nenhuma taça de liga em toda sua carreira

Conspiração ou não, Harry Kane permanece sem títulos

Em 10 temporadas com a camisa do Tottenham o inglês não conquistou nenhum título. Em busca de novos ares, com o objetivo de conquistar taças em sua carreira profissional, Harry Kane saiu do do clube da Premier League e se transferiu para a Alemanha, para jogar pelo maior clube alemão, o Bayern de Munique.

O clube, que vinha de 11 títulos seguidos, na primeira temporada com o atacante inglês no clube, curiosamente, o clube ocupou um iminente segundo lugar da Bundesliga e presenciou o fim de uma hegemonia na Alemanha. Parece superstição, mas isso é impressionante, um clube que dominava o campeonato do país, na primeira temporada com um jogador com 0 títulos, simplesmente perde sua sequência como campeão alemão.

Retrospecto do atacante inglês

Agora Harry Kane, atacante de 30 anos, continua sem título na carreira. Com a Inglaterra o jogador possui um vice-campeonato da Eurocopa (2020).

Com o Tottenham, o jogador tem 4, um da Premier League(2016/17), dois da Copa da Liga Inglesa (2014/15 e 2020/21) e um vice da Champions League (2018/19).

Para somar ao currículo negativo do jogador, com o Bayern de Munique o jogador já conquistou um vice-campeonato da Supercopa da Alemanha e da Bundesliga, ambos em sua primeira temporada no clube.