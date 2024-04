Para sonhar com o título da Champions League, o Paris Saint-Germain retorna a campo nesta terça-feira (16), diante do Barcelona, às 16h (horário de Brasília), pelo duelo de volta das oitavas de final da competição continental, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha.

Dessa forma, o clube parisense precisa de dois gols de diferença para avançar diretamente para às semifinais do torneio da UEFA, após ser derrotado em casa no jogo de ida por 3 a 2, no Parc des Princes.

Em caso de triunfo por um gol, a partida irá para a prorrogação e, se o empate no agregado persistir, a vaga será decidida nas cobrança de pênalti.

Diante do Barça, o técnico Luis Enrique deverá contar com o retorno lateral-direito Achraf Hakimi, peça importante do time, que cumpriu suspensão no jogo de ida das quartas de final da Champions League, pelo número de cartões amarelos.

Além do marroquino, o Paris Saint-Germain também terá mudanças no time titular, para a entrada do jovem meio-campista Warren Zaïre-Emery, que deve compor o setor ao lado de Vitinha e Fabián Ruiz, após iniciar a partida no banco de reservas no jogo de ida.

No entanto, Zaire cresceu de produção no clube parisense sob o comando de Luis Enrique, com três gols marcados e seis assistências distribuídas em 36 jogos oficiais nesta atual temporada.

Por fim, a outra mudança no time titular do Paris Saint-Germain deve ser no ataque para as entradas de Bradley Barcola ou Gonçalo Ramos, que tem grande chance de começar o duelo entre os onze iniciais nesta terça-feira.

Em contrapartida, Marco Asensio não foi bem na partida de ida das quartas de final da Champions League na derrota para o Barcelona em casa e pode começar o confronto decisivo no banco de reservas.

PSG aposta nos gols de Mbappé contra o Barça para avançar às semifinais da Champions League

Para essa partida, o técnico Luis Enrique aposta muito na boa fase do atacante Kylian Mbappé, que é o artilheiro do clube parisense na Champions League com seis gols marcados, ao lado de Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid e Erling Haaland, do Manchester City.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain não vai poder contar com o goleiro Sergio Rico e o zagueiro Presnel Kimpembe, que ainda estão lesionados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.