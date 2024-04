Nesta segunda (15), a Atalanta recebe o Herona Verona em casa, no estádio Gewiss Stadium, em Bérgamo. Os donos da casa está na sexta colocação na classificação da Série A, e tem dois jogos a menos que a Roma, a equipe na quinta colocação.

Para conquistar a vitória, o clube italiano quer embalar no bom momento da equipe na Europa League. Na última quinta (11), o Atalanta venceu o Liverpool por 3 a 0 em Anfield, um placar histórico e que encaminhou a classificação da equipe para as semifinais.

Se na Liga Europa o momento é bom, não pode se dizer o mesmo na Série A. Nos últimos cinco jogos no Campeonato Italiano, são três derrotas e apenas uma vitória. Estes resultados colocaram o clube de Bérgamo um pouco mais abaixo na classificação do torneio.

A Atalanta não poderá contar com Zappacosta e De Roon, suspenso. Além deles, Scalvini e Kolašinac estão fora por lesão.

Já o time do Verona luta pela sua sobrevivência na primeira divisão para a próxima temporada. Na 17° colocação, a equipe do técnico Marco Baroni é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma vitória pode afastar o Hellas do perigo e abrir três pontos para o Frosinone, o 18° na tabela.

Para os visitantes, Serdar e Cruz estão fora. O primeiro por suspensão e o segundo por lesão.