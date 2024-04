De olho na próxima temporada, a Juventus não deverá continuar com o meio-campista Adrien Rabiot, que ainda tem contrato com o clube bianconero até o dia 30 de junho de 2024 e vai se despedir de Turim, após o final do Campeonato Italiano.

Antes de tudo, o jogador de 29 anos também revelou que ainda não entrou em contato com a diretoria para conversar sobre uma possível extensão de vínculo com a Velha Senhora nos próximos dias.

Dessa forma, caso que a Juventus consiga sua classificação para a próxima edição da Champions League, o meio-campista francês pode confirmar sua permanência em Turim no mercado da bola.

No entanto, Rabiot ainda deseja mudar de clube na próxima janela de transferências do verão europeu, caso que não chegue a um acordo de renovação de contrato com a Juventus.

Com seis rodadas para o fim do Campeonato Italiano, a Velha Senhora aparece na terceira colocação nos 62 pontos somados, incluindo 18 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas.

Nesse momento, a Juventus também está há oito pontos de vantagem sobre a Roma, primeiro time que está fora da zona de classificação da Champions League, através da quinta posição e com um jogo a menos a fazer pelo Calcio contra a Udinese, que foi suspenso neste fim de semana.

Após se destacar pelo Paris Saint-Germain, Rabiot foi contratado pela Juventus em julho de 2019 e desde a sua chegada em Turim, o francês se firmou como um dos principais jogadores do time bianconeri nos últimos anos, num total de 200 partidas oficiais e 21 gols marcados.

Caso que não continue na Velha Senhora, o meio-campista ficará livre no mercado da bola e clubes como nos casos de Barcelona e Manchester United, já demonstraram interesse na contratação de Rabiot na próxima janela de transferências do verão europeu.

Juventus segue sem poder contar com Pogba e Fagioli para enfrentar o Cagliari nesta sexta-feira pelo Calcio

Para essa partida, o técnico Massimiliano Allegri terá que lidar com os desfalques dos meio-campistas Paul Pogba e Nicolò Fagioli, que ainda estão suspensos do futebol por um tempo indeterminado, devido a exame antidoping e envolvimento em esquema de casas de apostas, respectivamente.

Além deles, a Juventus também não vai poder contar com o atacante polonês Arkadiusz Milik, que ainda está entregue ao departamento médico, devido a uma lesão nos adutores e segue sem previsão de retorno aos gramados.