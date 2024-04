Após ficar no empate contra o Cagliari por 2 a 2, a Internazonale entra em campo novamente na luta pelo 20º título do Scudetto e dessa vez será contra o arquirrival Milan na próxima segunda-feira (22), às 15h45 (horário de Brasília), pelo encerramento da 33ª rodada da Serie A, no San Siro.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, o clube Nerazzurri se manteve firme na liderança do Calcio nos 83 pontos somados, incluindo 26 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, a Internazionale também podem conquistar o título do Scudetto de forma antecipada sobre o Milan, caso que vença o arquirrival na próxima rodada da Serie A.

Nesse momento, os dois clubes de Milão estão há 14 pontos separados na tabela do Campeonato Italiano, com seis rodadas restantes para o fim da competição nacional.

Assim como a Internazionale, o vice-líder Milan também tropeçou nesta rodada do Calcio, após ficar no empate contra o desesperado Sassuolo por 3 a 3, que ainda luta para escapar do rebaixamento na Serie A.

No entanto, os Nerazzurri não sabem o que é perder há quatro jogos consecutivos na temporada, desde a eliminação para o Atlético de Madrid, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League na disputa por pênaltis, após perder no tempo normal por 2 a 1.

Além disso, a Internazionale também pode ultrapassar o Milan em número de conquistas pelo Campeonato Italiano e chegando assim ao seu 20º título do Scudetto, somente ficando atrás da Juventus, que tem 36 troféus.

Diante dos Rossoneros, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi também não sabe o que é perder para o maior rival há cinco jogos consecutivos, somando todas as competições, incluindo Serie A, Champions League e Supercopa da Itália.

Internazionale terá força máxima no clássico contra o Milan na próxima segunda-feira pelo Calcio

Para o Derby della Madonnina, o técnico Simone Inzaghi deverá escalar a Internazionale com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição na próxima rodada pelo Campeonato Italiano.

Com isso, o clube Nerazzurri terá dois retornos importantes contra o Milan e tratam-se do zagueiro Benjamin Pavard e do atacante Lautaro Martínez, que cumpriram suspensão automática diante do Cagliari, no último fim de semana, pelo acúmulo de cartões amarelos.