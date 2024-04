O Paris Saint-Germain retorna a semifinal da Champions League depois de dois anos sem conseguir o acesso. Na tarde desta quarta feira (16), o clube francês visitou o Barcelona no Estádio Olímpico Lluís Companys, e precisava vencer a partida depois de perder o jogo de ida no Parc des Princes por 3 a 2. Aproveitando uma expulsão infantil do zagueiro uruguaio, Ronald Araújo, o Paris revertou esta desvantagem com a vitória elástica de 4 a 1 sob o clube catalão.

Barça na frente!

Divulgação / Barcelona

O confronto começou com uma excelente jogada do jovem espanhol, Lamine Yamal, cruzando a bola para a área e Raphinha aproveitou a oportunidade, colocando a bola para dentro da rede. O atacante brasileiro já tinha convertido duas vezes na partida de ida na França, e com o gol somou 3 gols na competição.

A situação começou a se complicar para o time catalão, quando o zagueiro Ronald Araújo faz uma falta displicente na entrada da grande área no atacante francês Barcola, gerando a sua expulsão aos 29 minutos do primero tempo. Após a saída do zagueiro, o clube francês dominou as ações ofensivas durante a partida.

Assim, no final da primeira etapa, Ousmane Dembélé faz o gol de empate, gerando muitas vaias da torcida local. A reprovação da torcida aconteceu devido a sua recente passagem pelo clube espanhol. Assim, o jogo foi para o intervalo com um empate, que eliminaria o PSG.

A virada francesa!

Divulgação / PSG

O segundo tempo começou a todo vapor. Como já era o imaginado, o Paris Saint-Germain com a posse de bola e eficiencia ofensiva, não precisou de muito tempo para virar a partida com o meia português, Vitinha. 7 minutos depois, Mbappé amplia para o time vistante convertendo um pênalti de João Cancelo em cima de Dembelé. Assim o clube francês já estava com o placar garantindo o seu acesso para a próxima fase da competição.

E para piorar a situação do Barcelona, o treinador Xavi, foi expulso da partida depois de reclamar de uma falta marcada pelo árbitro. Reduzindo assim, qualquer tipo de chance do Barça em jogo.

Para decretar a goleada e acesso para as semifinais da Champions League, Mbappé marca em um contra-ataque feito pelo PSG, e retira quaisquer tipo de esperança para o clube espanhol.

A volta para a elite!

Depois de dois anos sem competir a penúltima fase da Champions League, o PSG volta a competir com a elite do futebol mundial. Sua última aparição nesta fase, foi em 2021/2022 quando foi eliminado para o Manchester City na ocasião.

O Paris está em busca da sua primeira conquista da Champions League e segue vivo na competição. O seu adversário na próxima fase do campeonato será o Borussia Dortmund, que ganhou do Atlético de Madrid por 4 a 2.