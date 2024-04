Após perder a liderança da Premier League para o Manchester City, o Arsenal agora muda a chave para a Champions League contra o Bayern de Munique, pelo duelo de volta das quartas de final da competição continental, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena.

Para avançar às semifinais do torneio da UEFA, os Gunners precisam apenas de uma vitória simples no tempo normal, após buscar o empate contra os alemães no jogo de ida por 2 a 2, no Emirates Stadium.

Por outro lado, em caso de nova igualdade na etapa regulamentar, a vaga será definida na prorrogação ou nas penalidades máximas, se o resultado permaneça até o apito final e não houver nenhum vencedor.

Diante do Bayern de Munique, o técnico Mikel Arteta pode promover mudanças no time titular, após a derrota para o Aston Villa por 2 a 0, no último fim de semana pela Premier League.

Dessa forma, o Arsenal deverá escalar Jakub Kiwior entre os onze iniciais na lateral-esquerda no jogo decisivo das quartas de final da Champions League, em substituição a Oleksandr Zinchenko, que teve uma atuação abaixo do esperado nos últimos jogos.

Outra disputa é no meio-campo entre o alemão Kai Havertz e o italiano Jorginho, com Fábio Vieira correndo por fora e formando uma linha de quatro jogadores, junto com Declan Rice e Martin Odegaard.

Por fim, o belga Leandro Trossard e Gabriel Martinelli disputam uma vaga no ataque ao lado de Gabriel Jesus e Bukayo Saka, que devem ser titulares contra o Bayern de Munique nesta quarta-feira.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Manchester City e Real Madrid, que se enfrentam em outra chave das quartas de final da Champions League no mesmo dia.

Arsenal terá o desfalque de Timber para o jogo decisivo contra o Bayern de Munique na Champions

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta segue sem poder contar com o zagueiro Jurrien Timber, que ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior de seu joelho direito e não entra em campo desde agosto do ano passado, contra o Nottingham Forest.

Por outro lado, o Arsenal deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quarta-feira no jogo decisivo contra o Bayern de Munique.