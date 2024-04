Para sonhar com o bicampeonato da Champions League, o Manchester City entra em campo novamente para enfrentar o Real Madrid nesta quarta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), no duelo de volta das quartas de final, no Etihad Stadium.

No entanto, os Citzens precisam de uma vitória simples no tempo normal diante de seus torcedores por qualquer placar, para avançar às semifinais da principal competição de clubes da Europa, após ficar no empate no jogo de ida por 3 a 3, no Santiago Bernabéu.

Em contrapartida, em caso de nova igualdade na etapa inicial, a decisão irá para a prorrogação ou para a disputa de por pênaltis, caso que o resultado não tenha nenhum vencedor, após o apito final.

Diante do Real Madrid, o técnico Pep Guardiola terá mais opções para o decisivo jogo nesta quarta-feira, na Inglaterra, através do confronto de volta das quartas de final da Champions League.

Dessa forma, os Citzens devem contar com os retornos do lateral-esquerdo Kyle Walker e do zagueiro Nathan Aké, que estão praticamente recuperados de lesões e devem ficar à disposição da comissão técnica.

No empate contra o Real Madrid por 3 a 3 no jogo de ida, na Espanha, o Manchester City formou uma linha de quatro defensores titulares, com Rúben Dias e John Stones na zaga, e Josko Gvardiol e Manuel Akanji nas laterais.

Com isso, o técnico Pep Guardiola tem utilizado seus zagueiros nas laterais, mas agora com os retornos de Walker e Aké, os Citzens devem entrar com o time completo nesta quarta-feira, sem nenhum jogador suspenso e lesionado.

Quem passar deste duelo, vai enfrentar o classificado de Arsenal e Bayern de Munique, que medem forças em outra chave das quartas de final da Champions League também no mesmo dia.

Manchester City terá força máxima contra o Real Madrid no duelo de volta das quartas de final da Champions League

Para essa partida, o técnico Pep Guardiola deverá escalar o Manchester City com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição no jogo decisivo das quartas de final da Champions League.

Além disso, os Citzens apostam muito na boa fase do atacante Erling Haaland, que pode assumir a artilharia do torneio, caso que balance às redes contra o Real Madrid, ainda nesta quarta-feira.