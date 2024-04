Nesta terça-feira (16), o Atlético de Madrid se despediu de conquistar o título inédito da Champions League, ao ser superado para o Borussia Dortmund, pelo confonto de volta das quartas de final por 4 a 2, no Signal Iduna Park, na Alemanha.

Apesar da eliminação, os colchoneros garantiram uma das vagas europeias para o Mundial de Clubes de 2025, que será sediado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho a 13 de julho.

No entanto, o Atlético de Madrid só conseguiu sua classificação para o torneio, através do ranking da Fifa, pois o regulamento só permite a participação de apenas duas equipes de cada país na competição, co a exceção dos campeões continentais.

Em contrapartida, o Barcelona, outro time espanhol que disputava com os colchoneros a última vaga do Mundial de Clubes, acabou sendo derrotado para o Paris Saint-Germain por 4 a 1, no jogo de volta das quartas de final, e também foi eliminado da Champions League.

Vale lembrar, que o Real Madrid, outro grande clube do país, acabou entrando na condição, após vencer a Champions League da temporada 2021/2022, ao derrotar o Liverpool na decisão.

Além dos espanhóis, outros times europeus já classificados para a o Mundial de Clubes da Fifa, são os Chelsea (campeão da Champions em 2020/2021), Manchester City (campeão em 2022/2023), Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Internazionale, Porto, Benfica, Borussia Dortmund e Juventus, todos esses pelo ranking da UEFA.

Das 12 vagas para clubes da Europa, 11 já foram preenchidas e está sendo disputada entre Arsenal e RB Salzburg, sendo que o clube londrino consiga carimbar seu passaporte para os Estados Unidos, caso que seja campeão da edição de 2023/2024 da Champions League.

Em contrapartida, se qualquer outra equipe vencer a principal competição de clubes da Europa ainda nesta temporada, quem ganha vaga no torneio da Fifa é o clube austríaco, justamente pelo ranking de clubes da UEFA.

Por outro lado, entre os três clubes brasileiros, apenas Flamengo, Palmeiras e Fluminense conseguiram sua classificação direta para o o Mundial de Clubes, através da América do Sul e ainda resta a última vaga do campeão da Libertadores de 2024.

Veja as equipes que estarão no Mundial de Clubes da Fifa em 2025 nos Estados Unidos

Europa: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Internazionale, Porto, Benfica, Borussia Dortmund e Juventus

África: Al-Ahly e Wydad Casablanca

América Central e do Norte: Monterrey, León e Seattle Sounders

América do Sul: Palmeiras, Flamengo e Fluminense

Ásia: Al-Hilal e Urawa Reds

Oceania: Auckland City