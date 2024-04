.Nesta quinta-feira (18), o Olympique de Marseille carimbou seu passaporte para a próxima fase da Europa League, ao derrotar o Benfica nos pênaltis por 4 a 2, depois depois de vitória por 1 a 0 no tempo normal e prorrogação, no duelo de volta das quartas de final, no Vélodrome.

O único gol da partida foi marcado pelo camaronês Faris Moumbagna, ainda na etapa regulamentar.

Com o resultado, o Olympique de Marseille se garantiu nas semifinais da Europa League e terá pela frente a Atalanta, que despachou o favorito Liverpool nesta quinta-feira pelo placar agregado de 3 a 1.

Por outro lado, o Benfica se despediu da competição continental, após vencer os franceses no jogo de ida das quartas de final por 2 a 1, no Estádio da Luz.

Quem avançar entre Olympique de Marseille e Atalanta, terá pela frente o vencedor do confronto entre Roma e Bayer Leverkusen, que se enfrentam em outra chave das semifinais da Europa League.

A grande final do torneio da UEFA, tem data marcada para o dia 22 de maio, em partida única no Aviva Stadium, que fica localizado em Dublin, na Irlanda.

Durante a primeira etapa, o Olympique de Marseille começou melhor e chegou com perigo aos 7 minutos, com Ndiaye, que finalizou de dentro da área, mas o goleiro Trubin, fez boa uma intervenção no lance e evitou o primeiro gol dos francês.

Logo em seguida, o Benfica respondeu aos 15 minutos, com David Neres, que recebeu pela esquerda e cruzou para Rafa Silva, que finalizou por cima do gol defendido por Pau López.

Antes do intervalo, os portugueses recuaram e a equipe francesa pressionou bastante em busca do primeiro gol.

Na volta para a segunda etapa, o Olympique de Marseille apostou no tudo ou nada, mas encontrou um Benfica bem postado atrás e apostando nos contra-ataques.

Logo aos 11 minutos, os donos da casa, arriscaram com Kondogbia, na entrada da área, conseguiu ficar com a bola e bateu forte levando perigo da meta de Trubin.

Cinco minutos depois, o Marseille teve mais uma oportunidade e dessa vez com Gigot, que cabeceou com perigo por cima do gol adversário, após cobrança de falta.

Após o susto, o Benfica teve a chance do primeiro gol aos 28, com Rafa Silva, que apareceu dentro da área, chutou no canto esquerdo, López defendeu e, no rebote, Di María chutou no chão e o goleiro salvou os franceses.

Depois de tanto pressionar, o Marseille abriu o placar aos 33 minutos, com Moumbagna, que recebeu cruzamento pela esquerda de Aubameyang e desviou de cabeça para vencer o goleiro Turbin, deixando tudo igual no agregado.

Próximos compromissos

Para voltar a vencer na Ligue 1, o Olympique de Marseille retorna a campo neste domingo (21) para enfrentar o Toulouse, às 14h (horário de Brasília), pela 30ª rodada, fora de casa.

Do mesmo modo, o Benfica vai em busca de recuperação contra o Farense nesta segunda-feira (22), às 16h15, também como visitante.