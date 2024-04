Desde 2021 atuando na Coreia do Sul, Bruno Lamas conhece muito bem o estilo de jogo aplicado no futebol local. Para isso, basta observar os números do brasileiro pelo Busan Ipark, clube por qual já possui 15 gols marcados e 10 assistências.

Dito isso, o meio-campista fez uma análise do futebol local e avalia alguns motivos que proporcionam o equilíbrio encontrado na K.League 2.

"O jogador coreano corre e treina muito. Ele também obedece muito ao treinador e isso faz com que o jogo fique mais truncado e muito fechado. Com isso, muitas vezes, o time apontado como favorito não consegue marcar e toma gol de contra-ataque". - explicou.

Na temporada passada, o Busan IPark por muito pouco não conseguiu o acesso à principal divisão do futebol coreano sendo eliminado na fase de playoffs.

Uma eliminação bastante sentida, mas que serve de motivação. Como explica Bruno Lamas.

"Estávamos muito focados para a subir e eu estava pensando em conseguir esse objetivo de qualquer jeito. Consegui fazer gols e dar assistências, mas o acesso não veio no fim. Portanto, estou empenhado em fazer ainda mais neste ano para que possamos subir de divisão". - contou.

Alvo do futebol Chinês na época passada, Bruno Lamas alcançou os seus melhores números como profissional na oportunidade. Quando marcou 12 gols e ainda concedeu oito assistências em 35 jogos realizados.