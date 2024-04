Após carimbar seu passaporte para as semifinais da Champions League ao despachar o Barcelona, o Paris Saint-Germain retorna a campo para mais um desafio na temporada e dessa vez para enfrentar o Lyon neste domingo (21), às 16h, pela 30ª rodada da Ligue 1, no Parc des Princes.

Na tabela de classificação do Campeonato Francês, o clube parisense se mantém firme na liderança isolada com 63 pontos somados, incluindo 18 vitórias, nove empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, o Paris Saint-Germain busca o resultado positivo contra o Lyon para se aproximar cada vez mais do título da Ligue 1, restando cinco rodadas para o fim da competição nacional.

Nesse momento, o time comandado pelo técnico Luis Enrique está há 10 de pontos de vantagem na ponta, em relação ao Brest, segundo colocado e 11 sobre o Monaco, que aparece em terceiro lugar.

Além do possível título da Ligue 1, o Paris Saint-Germain também segue vivo na disputa da Champions League e da Copa da França, em busca de conquistar a tríplice coroa ainda nesta temporada.

Pelo torneio da UEFA, os Rouge et Bleu medem forças contra o Borussia Dortmund nas semifinais da competição continental, com datas marcadas para os dias 1 e 7 de maio, incluindo jogos de ida e volta.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Bayern de Munique e Real Madrid, que se enfrentam em outra chave da fase de mata-mata da Champions League.

Enquanto na final da Copa da França, o Paris Saint-Germain vai encarar o próprio Lyon, com data marcada para o dia 25 do mês que vem, no Stade Pierre-Mauroy, em Lille.

PSG terá apenas duas baixas confirmadas no confronto diante do Lyon neste fim de semana pela Ligue 1

Diante do Lyon, o técnico Luis Enrique terá que lidar com apenas dois desfalques confirmados e tratam-se do goleiro Sergio Rico e o zagueiro Presnel Kimpembe, que ainda entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Em contrapartida, o Paris Saint-Germain também não terá nenhum jogador pendurado com quatro cartões amarelos ou suspenso para o confronto decisivo deste fim de semana, pela 30ª rodada da Ligue 1, no Parc des Princes.

Além disso, os Rouge et Bleu apostam muito na fase do atacante Kylian Mbappé, que está de saída para o Real Madrid para a próxima temporada e vendo a principal estrela do time parisense, devido as saídas de Lionel Messi e Neymar, que deixaram o clube.