Após eliminação para o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League, o Arsenal agora muda o foco para a Premier League e o próximo desafio será contra o Wolverhampton neste sábado (20), às 15h30 (horário de Brasília), através da 34ª rodada, no Molineux Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Gunners aparecem na vice-liderança com 71 pontos somados, incluindo 22 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Dessa forma, o Arsenal também joga todas as suas fichas na Premier League para tentar salvar a temporada e em busca de um título, que não acontece desde a decisão da Supercopa da Inglaterra, quando o time londrino levou a melhor sobre o Manchester City nas penalidades máximas.

Nesse momento, os comandados de Mikel Arteta estão há dois pontos de diferença em relação aos Citzens, que lideram o Campeonato Inglês, com seis rodadas restantes para o fim da competição nacional.

Além disso, o Arsenal também busca conquistar o título da Premier League, que não acontece há quase 20 anos e também podendo quebrar com a hegemonia do Manchester City de três temporadas seguidas.

Para conquistar esse objetivo, os Gunners precisam vencer seus últimos jogos restantes, em busca de alcançar o topo do Campeonato Inglês e torcer por tropeços de seus principais concorrentes ao título.

Diante do Wolverhampton, o Arsenal também vai em busca de recuperação após três partidas sem vitória, num total de duas derrotas e um empate, somando todas as competições, incluindo Champions League e Premier League.

No entanto, o último triunfo dos Gunners na temporada, foi justamente contra o Brighton fora de casa por 3 a 0, no dia 6 de abril, em confronto realizado pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Arsenal deve ter força máxima contra o Wolverhampton neste fim de semana pela Premier League

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta deverá escalar o Arsenal com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição neste fim de semana, no confronto decisivo contra o Wolverhampton pela Premier League.

Por outro lado, os Gunners não vão poder contar com o zagueiro Jurrien Timber, que ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior de seu joelho direito e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além dele, o Arsenal também corre o risco de perder o atacante Kai Havertz, que está pendurado com quatro cartões amarelos, caso que seja advertido contra o Wolverhampton, o alemão será desfalque contra o Chelsea na próxima terça-feira.