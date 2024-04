Neste sábado (20), o Manchester City carimbou seu passaporte para a decisão da FA Cup 2023/24, ao derrotar o Chelsea por 1 a 0, em jogo único pelas semifinais da competição nacional, no Etihad Stadium.

O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista Bernardo Silva, ainda na reta final do segundo tempo.

Com o resultado, o Manchester City terá pela frente na final o vencedor do confronto entre Coventry City e Manchester United, que se enfrentam em outra chave das semifinais da FA Cup.

Dessa forma, os Citzens também se recuperaram da eliminação para o Real Madrid na última quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, na disputa por pênaltis.

Antes de enfrentar o Chelsea, o técnico Pep Guardiola falou sobre a campanha surpreendente do Manchester City nesta atual temporada, que segue vivo na luta pelo tetracampeonato da Premier League.

"Completamente, eu não esperava no geral, mas sinceramente entre os meses de outubro e novembro, o nível estava bom. Lembro-me claramente do jogo contra Crystal Palace, Tottenham e Liverpool, que a gente empatou, em muitas partidas estivemos excelentes. Não foi um ponto de virada antes do Mundial de Clubes da Fifa , tivemos altos e baixos, isso é normal. (Eu sei), mas o nível de consistência, os adversários, nossos adversários após seis, sete anos lá, eu conheço esse sentimento, eles pensam nisso".

Além disso, o treinador também falou da importância de conquistar dois títulos pelos Citzens em 2023/24, após se despedir do bicampeonato da Champions League.

"Todos os dias eu faço meu trabalho, ainda estamos lá, um mês até o final da temporada, um jogo, potencialmente dois na FA Cup (Copa da Inglaterra), seis na Premier League. Incluímos isso, queremos muito tentar fazer isso de novo e não interromper nosso sonho".

Manchester City retorna a campo na próxima quinta-feira para reassumir a liderança da Premier League

Para reassumir a liderança da Premier League, o Manchester City retorna a campo na próxima quinta-feira (25) e o desafio dessa vez será contra o Brighton, às 16h (horário de Brasília), em jogo atrasado pela 29ª rodada, no Falmer Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Citzens aparece na vice-liderança com 73 pontos somados, restando cinco rodadas para o fim da competição nacional.