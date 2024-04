oNeste sábado (20), o Arsenal se manteve firme na briga pelo título da Premier League, ao derrotar o Wolverhampton pelo placar de 2 a 0, em confronto realizado pela 34ª rodada, no Molineux Stadium.

Os gols da partida foram marcados por Leandro Trossard e Martin Odegaard​​​​​, que decretaram o triunfo dos Gunners fora de casa.

Com o resultado, o Arsenal reassumiu a liderança da Premier League nos 74 pontos somados, restando cinco rodadas para o fim da competição nacional.

Dessa forma, os comandados de Mikel Arteta também se recuperaram da eliminação para o Bayern de Munique, nas quartas de final da Champions League na última quarta-feira.

Além disso, o Arsenal se manteve como o melhor ataque da Premier League com 77 gols marcados, um a mais que o Manchester City, que aparece logo atrás na vice-liderança.

Por outro lado, o Wolverhampton aparece no meio da tabela de classificação, através da 11ª colocação nos 43 pontos conquistados e sem nenhum risco de rebaixamento.

Trossard e Odegaard marcam os gols da vitória do Arsenal sobre o Wolves pela Premier League

Na disputa pelo título da Premier League, o Arsenal mostrou toda superioridade nos minutos iniciais e pressionava o Wolverhampton, em busca de sair na frente do marcador.

Apesar do volume de jogo, os Gunners só conseguiram chegar com perigo aos 20 minutos, com Rice, que arriscou de longe e a finalização passou longe da trave adversária.

Mesmo atuando em casa, a melhor chance do Wolverhampton, foi com o brasileiro João Gomes aos 30 minutos, que roubou a bola de Kiwior no ataque, avançou pela direita, invadiu a área e finalizou para a boa defesa de Raya, que evitou o primeiro gol dos mandantes, após a bola bater na trave.

Antes do intervalo, o Arsenal conseguiu abrir o placar aos 44 minutos, com Trossard, que recebeu passe de Gabriel Jesus e o belga acertou um lindo chute no ângulo para fazer 1 a 0.

Na volta para a segunda etapa, os Gunners continuaram superiores e tiveram mais duas oportunidades de ampliar o marcador com Havertz, mas o camisa 29 não teve sucesso.

No entanto, o Wolverhampton ainda esboçou uma reação e dessa vez com Traoré aos 25, que fez uma ótima jogada pela direita, driblou o zagueiro Gabriel Magalhães e chutou em cima das mãos de Raya, que defendeu em dois tempos.

Ainda nos acréscimos, o Arsenal conseguiu decretar a vitória aos 49 minutos, com Odegaard, que recebeu passe de Havertz, após duas tentativas, uma foi bloqueada pela zaga, mas no rebote, o norueguês chutou direto para o gol e ampliou o marcador para os Gunners, garantindo mais três pontos.

Próximos compromissos

Para se manter na liderança da Premier League, o Arsenal retorna a campo nesta terça-feira (23) e o desafio dessa vez será no clássico contra o Chelsea, às 16h (horário de Brasília), em jogo atrasado da 29ª rodada, no Emirates Stadium.

Do mesmo modo, o Wolverhampton vai em busca de recuperação no Campeonato Inglês na próxima quarta-feira (24) diante do Bournemouth, às 15h45, no Molineux Stadium.