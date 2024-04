Neste domingo (21) em duelo válido pela 30ª rodada da Bundesliga, o Bayer Leverkusen evitou o fim da sequência de invencibilidade e empatou com o Borussia Dortmund por 1 a 1 no Signal Iduna Park.

Primeiro tempo sem grandes oportunidades

O Bayer Leverkusen segue poupando alguns titulares nesta reta final de temporada do Campeonato Alemão, mas os comandados de Xabi Alonso mantiveram a pressão na saída de bola e reduziram o ímpeto ofensivo do adversário.

Do outro lado tivemos um Borussia Dortmund tendo problemas de criação e por isso tentava encaixar uma pressão na saída adversária, mas algumas faltas duras acabaram rendendo cartões amarelos e nenhuma chance real de gol.

O momento de maior perigo na etapa inicial consistiu quando um lance de possível pênalti ocorreu sobre Tella no ataque de Leverkusen, mas o lance ocorreu fora da área e não contou com revisão do VAR.

Leverkusen salvou a derrota nos acrésimos

Na etapa complementar tivemos um Leverkusen melhor na criação e Tella teve uma grande chance no início ao receber de Hofmann e dividir com o goleiro Kobel finalizando para o gol, mas o goleiro salvou em cima da linha.

A partida seguiu sem grandes movimentações no restante do tempo, mas o Borussia Dortmund conseguiu abrir o placar aos 35'. Sabitzer cruzou para Fullkrug finalizar com muita categoria após cobrança de lateral.

Na sequência, Schloterbeck deu uma entrada dura em cima de Frimpong e iniciou uma confusão generalizada entre as duas equipes. O árbitro expulsou o atacante Boniface durante a confusão, mas após revisão no VAR, resolveu anular a expulsão e não distribuiu mais cartões.

A reta final ficou marcada por muita entrega do Bayer Leverkusen para manter a invencibilidade na temporada, e o desfecho veio com um roteiro repetido. Aos 51 minutos, Grimaldo cobrou falta na medida e Kobel fez um milagre, mas Wirtz cobrou escanteio direto na cabeça de Stanisic e buscou o empate.