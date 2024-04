Neste domingo (21), o Bayer Leverkusen conseguiu um resultado importante na Bundesliga, ao arrancar um empate no último minuto contra o Borussia Dortmund por 1 a 1, em confronto realizado pela 30ª rodada da competição nacional, no Signal Iduna Park.

Campeão com cinco rodadas de antecedência e com uma média de 2,6 gols marcados por jogo, os Werkself chegaram aos 80 pontos no Campeonato Alemão, além de se garantirem na próxima edição da Champions League.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen também chegou a sua maior invencibilidade europeia do século XXI, num total de 45 partidas sem derrotas, incluindo 38 vitórias e apenas sete empates, somando todas as competições.

Na semana passada, os comandados de Xabi Alonso ficaram no empate contra o West Ham por 1 a 1, na última quinta-feira pelo duelo de volta das quartas de final da Europa League e marcou o 44º jogo sem perder em 2023/24.

Além da classificação para a próxima fase do torneio da UEFA, o Bayer Leverkusen alcançou o recorde de invencibilidade no futebol europeu no século, superando a Juventus, que ficou 43 jogos sem perder na temporada 2011/12.

Pelas semifinais da Europa League, o Leverkusen terá pela frente a Roma, que despachou o Milan nas quartas de final e ambos vão se enfrentar nos dias 2 e 9 de maio, incluindo jogos de ida e volta.

Enquanto pela final da Copa da Alemanha, os leões vão enfrentar o surpreendente Kaiserslautern no dia 25 do mesmo mês, às 15h (horário de Brasília), em confronto único, no Estádio Olímpico de Berlim.

Após quebrar com a hegemonia do Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen ainda tenta manter a sequência nos últimos quatro jogos pelo Campeonato Alemão e entrar para a história como o primeiro clube do país a terminar a liga sem perder desde o Dresdner SC, na temporada 1942/43.

No entanto, os Werkself também podem atingir uma tríplice coroa, sob a batuta do técnico Xabi Alonso, caso que conquiste os títulos da Copa da Alemanha e da Europa League, além do título inédito da Bundesliga, ao golear o Werder Bremen por 5 a 0.

Bayer Leverkusen terá que lidar com o desfalque de Xhaka contra o Stuttgart no próximo sábado pela Bundesliga

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso terá que lidar com o desfalque do volante Granit Xhaka, que está suspenso pelo número de cartões amarelos, após ser advertido contra o Borussia Dortmund no último domingo.

Além do suiço, o Bayer Leverkusen também não vai poder contar com os atacantes Adam Hlozek e Borja Iglesias, que estão lesionados e ficam de fora do duelo contra o Stuttgart.