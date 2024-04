Nesta segunda-feira (22), Milan e Internazionale se enfrentam em mais um duelo pelo Derby della Madonnina que pode garantir o título da Serie A, às 15h45 (horário de Brasília), através do encerramento da 33ª rodada do Calcio, no San Siro.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, os Rossoneros aparecem na vice-liderança com 69 pontos somados, incluindo 21 vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Por outro lado, os Nerazzurris se mantém firmes na liderança isolada do Calcio nos 83 pontos conquistados e com 14 de vantagem em relação ao arquirrival.

Dessa forma, a Internazionale também pode conquistar o 20º título do Scudetto, em caso de vitória no Derby della Madonnina desta segunda-feira, com cinco rodadas restantes para o fim da competição nacional.

No entanto, o Milan não quer deixar barato e busca tentar estragar a festa do adversário em busca de manter as esperanças de levantar o troféu do Campeonato Italiano.

Como chega o Milan

Para se recuperar da eliminação nas quartas de final da Europa League diante da Roma pelo placar agregado de 3 a 1, o Milan agora joga todas as suas fichas no Campeonato Italiano, em busca de se firmar de vez na segunda colocação no Calcio e também podendo sonhar com o título.

Diante da Internazionale, o técnico Stefano Pioli terá que lidar com os desfalques do goleiro Antonio Mirante e dos zagueiros Simon Kjaer e Pierre Kalulu, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Milan também não vai poder contar com o defensor Malick Thiaw, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, após ser advertido na última rodada contra o Sassuolo.

Por outro lado, os Rossoneros devem contar com força máxima no ataque e com isso o time milanista apostará num quarteto ofensivo formado por Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão e Olivier Giroud, que é o artilheiro do time no Campeonato Italiano com 13 gols marcados.

Como chega a Internazionale

Ao contrário da arquirrival, a Internazionale vive um ótimo momento na temporada e só perdeu apenas um jogo nos últimos 20 jogos, justamente na eliminação para o Atlético de Madrid, nas oitavas de final da Champions League.

Pelo Campeonato Italiano, o clube Nerazzurri defende uma impressionante invencibilidade de 26 jogos na competição nacional, num total de 21 vitórias e apenas cinco empates.

Para essa partida, o técnico Simone Inzaghi deverá contar com os retornos do zagueiro Benjamin Pavard e do atacante Lautaro Martínez, que cumpriram suspensão automática na última rodada do Calcio e serão opções no confronto decisivo diante do Milan nesta segunda-feira.

Em contrapartida, a Internazionale terá que lidar com apenas uma baixa e trata-se do meio-campista colombiano Juan Cuadrado, que ainda se recupera de uma fadiga muscular e segue fora de combate.

Prováveis escalações:

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia e Hernández; Bennacer e Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Internazionale: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi.