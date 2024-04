Nesta segunda-feira (22), a Internazionale sagrou-se campeã pela 20ª vez do Campeonato Italiano, ao derrotar o arquirrival Milan por 2 a 1, em confronto realizado pela 33ª rodada do Calcio, em pleno San Siro.

Os gols da partida foram marcados Francesco Acerbi e Marcus Thuram, que decretaram o triunfo dos Nerazzurri no Scudetto, enquanto Fikayo Tomori descontou para o time Rossoneri.

Com o resultado, a Internazionale alcançou os 86 pontos somados e conquistou de forma antecipada o título da Serie A, restando cinco rodadas para o fim da competição nacional.

Por outro lado, o Milan se manteve na vice-liderança, com 69 e não pode mais alcançar o adversário na tabela de classificação do Campeonato Italiano, mesmo se vencer os próximos jogos restantes.

Dessa forma, a Internazionale também se isolou com a segunda maior vencedora do Calcio, com 20, somente ficando atrás somente da Juventus, com 36, e deixando o arquirrival em terceiro lugar em número de títulos, com 19.

Além de campeã, os Nerazzurris estão classificadas para a Champions League da temporada 2024/2025.

Acerbi e Thuram marcam os gols do título da Inter sobre o arquirrival Milan

Durante a primeira etapa, a Internazionale não se intimidou e abriu o placar logo aos 18 minutos, com Acerbi, que recebeu cruzamento de Dimarco e o zagueiro apareceu sozinho dentro da área para cabecear no fundo das redes.

Pouco depois, aos 24, os Nerazzurris ainda tiveram a chance de ampliar o marcador e dessa vez com Lautaro Martínez que pegou mal na bola e chutou de canela sem perigo nenhum para o goleiro Maignan.

Mesmo em desvantagem no placar, o Milan ainda tentou estragar a festa com Rafael Leão aos 28 minutos, mas Sommer fez uma boa defesa e evitou o gol de empate.

Na volta para a segunda etapa, a Internazionale conseguiu ampliar sua vantagem e dessa vez com Marcus Thuram aos quatro minutos, que fez boa jogada individual, invadiu a área, limpou dois marcadores e bateu firme no canto direito de Maignan para fazer 2 a 0.

Entretanto, o Milan ainda tentava mudar a história do clássico só conseguiu diminuir o placar aos 34 minutos, com Tomori, que escorou de cabeça um rebote do goleiro Sommer após finalização à queima-roupa para incendiar ainda mais a partida.

Nos últimos minutos, os Rossoneros ainda tentaram empatar o jogo, mas a defesa da Internazionale esteve segura na entrada da área e evitou finalizações perigosas.

Ainda nos acréscimos, a partida também ficou marcada pelas expulsões de Dumfries e Theo Hernández, que trocaram provocações, após confusão e deixaram o gramado, antes do apito final.

Além dos dois cartões vermelhos, os Milan ainda perdeu o lateral-direito Calabria, que foi retirado de campo aos 52, por agressão e deixou os mandantes com nove jogadores.

Próximos compromissos

Para coroar o título do Campeonato Italiano, a Internazionale retorna a campo no próximo sábado (27) e o desafio dessa vez será contra o Torino, através da 34ª rodada, às 10h (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Do mesmo modo, o Milan vai em busca de recuperação no Calcio diante da Juventus, também no mesmo dia, em confronto direto pela vice-liderança, às 13h, no Allianz Stadium.