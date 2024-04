Nesta quarta-feira (24), o Olympique de Marseille busca retomar o caminho das vitórias na Ligue 1 e o desafio dessa vez será contra o Nice, às 16h (horário de Brasília), em confronto atrasado pela 29ª rodada da competição nacional, no Stade Vélodrome.

Na tabela de classificação do Campeonato Francês, os Phocéens aparecem na nona colocação nos 40 pontos somados, incluindo dez vitórias, dez empates e nove derrotas.

Com isso, o Olympique de Marseille ainda tenta sonhar com uma vaga para as competições europeias, através dos seis melhores colocados da Ligue 1, após uma temporada abaixo do esperado.

Nesse momento, os comandados de Jean-Louis Gasset estão seis pontos atrás do Lens, que segue na sexta posição do Campeonato Francês e ocupa a zona de classificação para a Conference League da próxima temporada.

Diante do Nice, o Olympique de Marseille também não sabe o que é vencer há cinco partidas consecutivas na Ligue 1, incluindo quatro derrotas e apenas um empate.

No entanto, o último triunfo dos Phocéens na competição nacional, foi justamente contra o Nantes por 2 a 0 no dia 10 de março, com dois gols de Pierre-Emerick Aubameyang, através da 25ª rodada, no Vélodrome.

Para conseguir esse objetivo, o Marseille precisa vencer seus últimos jogos restantes na Ligue 1, em busca de uma vaga direta para as competições europeias, a partir de 2024/25 e torcer por tropeços de seus principais concorrentes na tabela de cima.

Antes de entrar em campo pelo Campeonato Francês, o Olympique terá pela frente a Atalanta nas semifinais da Europa League com datas marcadas para os dias 2 e 9 de maio, incluindo ida e volta, após despachar o Benfica nas quartas de final, através da disputa por pênaltis.

Marseille terá desfalques na defesa e no meio-campo contra o Nice nesta quarta-feira pela Ligue 1

Para essa partida, o técnico Jean-Louis Gasset terá alguns desfalques na defesa e no meio-campo, como nos casos de Valentin Rongier, Bilal Nadir, Bamo Meïté, Jonathan Clauss e Quentin Merlin, que ainda estão se recuperando de lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Olympique de Marseille deve escalar o atacante Pierre-Emerick Aubameyang entre os titulares, além de ser artilheiro isolado do time na temporada com 24 gols marcados, somando todas as competições.