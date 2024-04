No próximo sábado (27), o Bayer Leverkusen retorna a campo para coroar a campanha do título da Bundesliga em casa e dessa vez para enfrentar o Stuttgart, às 13h30 (horário de Brasília), através da 31ª rodada da competição nacional, na BayArena.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, os Werkself terminaram a competição nacional nos 80 pontos somados e não podem ser mais alcançados, restando quatro rodadas para o fim.

Diante do Stuttgart, o técnico Xabi Alonso terá que lidar com um desfalque importante e trata-se do meio-campista Granit Xhaka, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos nos últimos jogos da Bundesliga.

Dessa forma, o camisa 34 dos Werkself, foi advertido no empate contra o Borussia Dortmund por 1 a 1, no último fim de semana pelo Campeonato Alemão, no Signal Iduna Park.

Para o seu lugar, o Bayer Leverkusen deverá escalar entre os titulares, o argentino Exequiel Palacios, que será o principal candidato em substituição a Xhaka no setor ofensivo, neste fim de semana pela Bundesliga.

No entanto, o suiço só poderá retornar a campo na próxima quinta-feira para enfrentar a Roma, no duelo de ida das semifinais da Europa League, que acontece no dia 2 de maio, às 16h, no Estádio Olímpico de Roma.

Por outro lado, o jogo de volta entre as duas equipes no torneio da UEFA, será no 9 do mesmo mês, na BayArena, também no mesmo horário e quem passar desse confronto terá pela frente o vencedor de Atalanta e Olympique de Marseille, que se enfrentam em outra chave das semifinais.

Além do título inédito da Bundesliga, o Bayer Leverkusen também podem atingir uma tríplice coroa, caso que conquiste a Europa League e a Copa da Alemanha, no qual enfrentará o Kaiserslautern na decisão, em partida única.

Bayer Leverkusen terá força máxima contra o Stuttgart no próximo fim de semana pela Bundesliga

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso deverá escalar o Bayer Leverkusen com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição no confronto deste fim de semana em casa pela Bundesliga.

Além de Xhaka, os Werkself também não vão poder contar com os atacantes Borja Iglesias e Adam Hlozek para enfrentar o Stuttgart, que ainda seguem lesionados e sem previsão de retorno aos gramados.