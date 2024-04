No próximo sábado (27), o Borussia Dortmund retorna a campo para mais um desafio importante na Bundesliga e dessa vez para enfrentar o RB Leipzig, às 10h30 (horário de Brasília), em confronto direto pela 31ª rodada da competição nacional, na Red Bull Arena.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, o clube aurinegro se mantém na quinta colocação nos 57 pontos conquistados, restando quatro rodadas para o fim do torneio.

Dessa forma, o Borussia Dortmund precisa do resultado positivo contra o RB Leipzig, para entrar no G4 da Bundesliga e também podendo se classificar de forma direta para a próxima edição da Champions League.

Para essa partida, o técnico Edin Terzic terá que lidar com vários desfalques, como nos casos do defensor Ramy Bensebaini e do centroavante Sébastien Haller, que ainda se recuperam de lesões e ficam de fora do confronto decisivo deste fim de semana.

Além deles, o Borussia Dortmund também não vai poder contar com o lateral-esquerdo Ian Maatsen e do volante Emre Can, que vão desfalcar os aurinegros pelo quinto cartão amarelo na Bundesliga.

Durante a semana passada, os dois jogadores foram advertidos no empate contra o Bayer Leverkusen por 1 a 0, no último domingo pelo Campeonato Alemão, no Signal Iduna Park.

Por outro lado, o Borussia Dortmund ainda tem o atacante Donyell Malen como dúvida para enfrentar o RB Leipzig pela Bundesliga, devido a problemas no joelho e sequer tem presença garantida para o confronto deste fim de semana.

Antes do duelo contra o Toro Loko, o clube aurinegro ainda terá pela frente o Paris Saint-Germain nas semifinais da Champions League, com datas marcadas para os dias 1 e 7 de maio, incluindo jogos de ida e volta.

Borussia Dortmund aposta nos gols de aposta nos gols de Füllkrug para se manter vivo na luta pelo G4 da Bundesliga

Diante do RB Leipzig, o técnico Edin Terzic aposta muito na boa fase do atacante Niclas Füllkrug, que é o artilheiro do Borussia Dortmund na temporada com 14 gols marcados para se manter vivo na luta pelo G4 da Bundesliga, restando quatro rodadas para o fim da competição nacional.

Além do camisa 14, os aurinegros ainda contam com os meio-campistas Marcel Sabitzer, Julian Brandt e Marco Reus, que são outras principais referências ofensivas do time alemão nesta atual temporada.