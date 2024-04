No último domingo (21), chegou ao fim a temporada regular do Campeonato Búlgaro. Entre os goleiros que disputam a primeira divisão do país, um brasileiro aparece em destaque: Gustavo Busatto.

Jogador do CSKA Sofia, Busatto é o arqueiro que mais ficou sem sofrer gol nesta edição da liga. Ele não foi vazado em 15 dos 29 jogos que disputou. Além disso, tem a menor média de gols sofridos entre todos os goleiros da competição (0,7). Os dados são da plataforma Sofascore.

“Acredito que esses números são reflexo do trabalho diário. Meu e de toda a equipe. Temos feito bons jogos defensivamente e fico feliz por conseguir deixar a minha parcela de contribuição”, disse o brasileiro, de 33 anos, revelado pelo Grêmio.

Passada a temporada regular, os seis primeiros colocados partem para um hexagonal final, que decidirá o campeão búlgaro, além dos representantes do país nas competições europeias. A pontuação é mantida e os times se enfrentam em turno único — totalizando mais cinco jogos para cada equipe.

O CSKA Sofia terminou a temporada regular como vice-líder, e estreia no hexagonal final neste sábado (27). O primeiro desafio será o clássico com o Levski Sofia.

“Estamos na reta final da temporada, em uma sequência de jogos decisivos. No momento, o foco está no clássico, que é uma partida diferente. Vamos trabalhar para fazer uma boa estreia no hexagonal”, finalizou Busatto.

Além do hexagonal final da liga, o CSKA Sofia segue na disputa da Copa da Bulgária. Após revés por 1 a 0 no primeiro jogo das semifinais, a equipe volta a enfrentar o Botev Plovdiv na próxima quarta-feira (1), para decidir quem avança à decisão.

Mais sobre Busatto

Revelado pelo Grêmio, Busatto acumula passagens por outras equipes tradicionais do futebol brasileiro, como América-RN, Atlético-GO, Aparecidense, Náutico, Sampaio Corrêa e Ituano. Desde 2019 no clube e com quase 200 jogos, ele é o estrangeiro que mais atuou pelo CSKA Sofia, onde conquistou a Copa da Bulgária em 2021.