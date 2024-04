Faltam apenas cinco rodadas para o término da primeira divisão do Campeonato Tailandês. O Chonburi ocupa o 14º lugar e terá três jogos como mandante e dois como visitante para garantir a sua permanência na elite. No total, 16 equipes disputam a competição e os últimos três colocados são rebaixados.

O Chonburi tem os mesmos 26 pontos do Uthai Thani e do Prachuap FC. Para manter-se na principal competição do futebol tailandês, o Chonburi conta com a grande fase de um brasileiro.

Trata-se do atacante Willian Lira, que atuou em todas as 25 partidas da equipe na competição e é disparado o artilheiro do time com 14 gols marcados. Willian Lira é o vice-artilheiro da competição só atrás de: Chaided, do líder Buriram, e Willen, do vice-líder Bangkok, que marcaram 16 tentos.

Foto: Diculgação/Chonburi

Com a temporada chegando em sua reta final, Willian Lira não esconde que deseja seguir como uma referência do Chonburi para manter o time na elite tailandesa.

“Se continuar fazendo gols, estarei consequentemente ajudando o time a conquistar os resultados que precisamos para permanência. O objetivo principal é manter o time na primeira divisão, mas tenho também o desejo de buscar a artilharia da competição. Não estou tão distante”, declarou o camisa nove do Chonburi.

Tendo 30 anos, Willian Lira enalteceu o fato de ter atuado em todas as partidas do Chonburi na primeira divisão da Tailândia: “Chegamos na reta final da temporada e estou feliz por ter atuado em todos os jogos. É sempre importante ter essa sequência. Não me lesionei e espero seguir assim nessas cinco partidas restantes. Quero fechar a temporada com chave de ouro, entrando em campo nas 30 rodadas, disputando a artilharia da competição e sendo importante para a permanência do Chonburi”, concluiu o atleta, que nasceu em Altamira, no Pará.