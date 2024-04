No próximo domingo (28), o Tottenham vai em busca de recuperação na Premier League e o próximo desafio será contra o arquirrival Arsenal, às 10h (horário de Brasília), em confronto realizado pela 35ª rodada, no Tottenham Hotspur Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Spurs permanecem na quinta colocação nos 60 pontos somados, incluindo 18 vitórias, seis empates e oito derrotas.

Para essa partida, o técnico Ange Postecoglou segue sem poder contar com o atacante Richarlison, que ainda se recupera de uma contusão no joelho e fica de fora do Dérbi do norte de Londres neste fim de semana.

Há pouco tempo atrás, o camisa 9 dos Spurs havia sofrido um problema no joelho no início de março, mas mesmo assim fez parte da lista de convocados do técnico Dorival Júnior para os jogos amistosos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha, durante a última Data Fifa.

Recuperado, o atacante retornou aos gramados no empate diante do West Ham por 1 a 1, no dia 2 de abril, através da 31ª rodada da Premier League, mas acabou sentindo um novo problema.

No entanto, Richarlison teve que desfalcar o Tottenham nas duas últimas partidas do Campeonato Inglês contra Nottingham Forest e Newcastle, respectivamente.

Dessa forma, a expectativa é que o jogador não fique muito tempo afastado e retorne normalmente nos últimos jogos restantes dos Spurs da Premier League, também com a missão de classificar para a Champions League da próxima temporada.

Com a camisa do Tottenham, Richarlison realizou 63 partidas oficiais, 14 gols marcados e seis assistências distríbuidas, desde que foi contratado pelo time londrino em julho de 2022, após se destacar pelo Everton.

Tottenham terá vários problemas para o clássico contra o Arsenal neste fim de semana pela Premier League

Além de Richarlison, o técnico Ange Postecoglou terá que lidar com os desfalques do goleiro Fraser Forster, do lateral-esquerdo Destiny Udogie, do meio-campista Ryan Sessegnon e do atacante Manor Solomon, que ainda estão entregues ao departamento médico e ficam de fora do clássico contra o Arsenal neste fim de semana pela Premier League.

Por outro lado, o Tottenham aposta muito na boa fase do atacante sul-coreano Son Heung-min, que é o artilheiro dos Spurs na temporada com 15 gols marcados e ainda mais com a saída de Harry Kane, que se transferiu para o Bayern de Munique.