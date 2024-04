Borussia Dortmund espera contar com Sabitzer no duelo contra o Leipzig

Neste sábado (27), o Borussia Dortmund terá mais um desafio importante na Bundesliga e dessa vez para enfrentar o RB Leipzig, às 10h30 (horário de Brasília), em confronto direto pela 31ª rodada da competição nacional, na Red Bull Arena.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, o clube aurinegro aparece na quinta colocação nos 57 pontos somados, incluindo 16 vitórias, nove empates e cinco derrotas.

Para o duelo decisivo, o técnico Edin Terzic espera contar com o meio-campista Marcel Sabitzer, que se recupera de uma virose e segue como dúvida para enfrentar o RB Leipzig neste fim de semana, fora de casa.

No entanto, as coisas devem correr praticamente bem para o lado do austríaco, que não teve nenhum problema grave e com isso o jogador ainda tem grandes chances de iniciar a partida entre os titulares neste sábado.

Dessa forma, Marcel Sabitzer espera continuar sua excelente sequência de forma pelo Borussia Dortmund, enquanto enfrenta o clube onde estreou na Bundesliga, antes do meio-campista se transferir para o Bayern de Munique, além de ser emprestado para o Manchester United.

Com a camisa aurinegra, o jogador de 30 anos realizou 35 partidas oficiais, seis gols marcados e nove assistências distribuídas, somando todas as competições, incluindo Campeonato Alemão, Champions League e Copa da Alemanha.

Além de Sabitzer, o Borussia Dortmund ainda conta com Salih Ozcan, Felix Nmecha, Marco Reus e Emre Can como outras principais opções para o meio-campo nesta atual temporada.

Antes de enfrentar o RB Leipzig, os aurinegros ainda terão pela frente o Paris Saint-Germain nas semifinais da Champions League, com datas marcadas para os dias 1 e 7 de maio, incluindo jogos de ida e volta.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Bayern de Munique e Real Madrid, que medem forças em outra chave das semifinais da principal competição de clubes da UEFA.