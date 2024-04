Barcelona tenta negociar atacante Vitor Roque

De olho na próxima temporada, o Barcelona agora tenta se desfazer de um de seus jogadores do atual elenco e trata-se do atacante Vitor Roque, que foi contratado pelo clube catalão em janeiro com grande expectativa, mas, quatro meses depois, não teve muitas oportunidades.

Segundo informações do jornal espanhol "Marca", a tendência é que o brasileiro perca ainda mais espaço e receba menos oportunidades com a permanência do técnico Xavi Hernández, que recentemente renovou seu contrato pelo clube blaugrana até junho de 2025.

Dessa forma, o futuro de Vitor Roque no Barcelona ainda está indefinido, pois a publicação não explica como seria o negócio, se um empréstimo ou uma transferência em definitivo.

Nesta atual temporada, o jovem atacante de 19 anos só entrou apenas em campo em apenas 13 partidas oficiais e marcou dois gols pelos Culés, sendo apenas duas oportunidades como titular, contra Celta de Vigo e Cádiz, ambas pelo Campeonato Espanhol.

No entanto, Vitor Roque também não chegou a ser utilizado em partidas importantes, como na derrota para o arquirrival Real Madrid por 3 a 2, em LaLiga, além da eliminação para o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Champions League, pelo placar agregado de 6 a 4.

Enquanto pela Copa do Rei, o atacante teve pouco protagonismo, participando de poucos minutos em algumas partidas e também não teve destaque na Supercopa da Espanha, onde ficou apenas no banco de reservas.

Com isso, o técnico Xavi Hernández já diz que não demonstrou ter confiança em Vitor Roque, que sequer vem correspondendo no Barcelona, após se destacar pelo Athletico-PR, clube que defendeu entre 2022 a 2023.

Apesar disso, a imprensa espanhola também cita que o treinador acredita que o jovem atacante precisa de um bom tempo para se adaptar no Camp Nou e podendo ganhar mais experiência em breve.

Barcelona busca vitória contra o Valencia nesta segunda-feira em casa para manter as esperanças de título em LaLiga

Para manter as esperanças de título em LaLiga, o time comandado pelo técnico Xavi Hernández entra em campo novamente nesta segunda-feira (29) e o desafio dessa vez será contra o Valencia, às 16h (horário de Brasília), pelo encerramento da 33ª rodada da competição nacional, no estádio Olímpico Lluís Companys.

Na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, o Barcelona se mantém na vice-liderança com 70 pontos somados, incluindo 21 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas.

Diante do Valencia, os Culés terão que lidar com os desfalques dos meio-campistas Gavi e Frenkie de Jong e do lateral-esquerdo Alejandro Balde, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.