Arsenal aposta boa fase de Odegaard no clássico contra o Tottenham

Neste domingo (28), o Arsenal entra em campo novamente pela Premier League, com a missão de defender a liderança e o próximo desafio será no clássico contra o Tottenham, às 10h (horário de Brasília), através da 35ª rodada, no Tottenham Hotspur Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Gunners se mantém firmes na ponta com 77 pontos somados, incluindo 24 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta deverá escalar o meio-campista Martin Odegaard, que pode fazer a diferença no confronto diante do Tottenham no Dérbi do norte de Londres, deste fim de semana, fora de casa.

Diante dos Spurs, o norueguês também busca ampliar sua excelente fase nesta temporada, ao ser decisivo na goleada contra o Chelsea por 5 a 0, nesta terça-feira, com duas assistências distribuídas para os gols de Kai Havertz e Ben White.

No último fim de semana, Odegaard marcou o gol da vitória do Arsenal sobre o Wolverhampton por 2 a 0, resultado que garantiu a liderança para o time londrino na Premier League, após eliminação para o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions.

Dessa forma, o capitão dos Gunners vem sendo um dos principais destaques do time londrino nesta atual temporada, com 11 gols marcados e nove assistências distribuídas em 44 jogos disputados até o momento, somando todas as competições.

Durante a temporada passada, o Odegaard também um dos responsáveis por anotar um dos tentos da vitória do Arsenal sobre o arquirirval Tottenham fora de casa por 2 a 0, em janeiro de 2023, pela Premier League.

Além do norueguês, os Gunners ainda contam com Kai Havertz, Leandro Trossard e Bukayo Saka, que são outras principais referências de destaque do clube londrino nesta reta final da Premier League, sob o comando de Mikel Arteta.

Com quatro rodadas para o fim da competição, o Arsenal só depende de si mesmo para ser campeão inglês, caso que vença seus jogos e com isso precisa torcer por tropeços de Liverpool e Manchester City, seus principais concorrentes na luta pelo título.

Arsenal pode ter o retorno de Jurrien Timber para o clássico contra o Tottenham neste domingo pela Premier League

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta deverá contar com o retorno do zagueiro Jurrien Timber, que está recuperado de uma lesão no ligamento cruzamento anterior no joelho direito e pode ser aproveitado nos últimos jogos restantes da Premier League.

Por outro lado, os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus devem começar o clássico do Arsenal contra o Tottenham no banco de reservas, neste fim de semana, fora de casa.