Treinador Gustavo Poyet confirma interesse do Shanghai Shenhua em Carlos Tévez

Foto: Sina Sports

O treinador uruguaio Gustavo Poyet afirmou em entrevista ao canal argentino TyC Sports que o Shanghai Shenhua quer contratar o atacante argentino Carlos Tévez. O ex-comandante de Sunderland, AEK de Atenas e Real Betis foi anunciado pelo clube chinês no final de novembro em substituição do espanhol Gregorio Manzano.

"Shanghai Shenhua quer contratar Tévez há muito tempo. Eu avaliei a contratação e estou com expectativas" disse o técnico recém-contratado pela equipe de Xangai. "Há um ano, Tévez recusou nossa proposta e hoje está avaliando. Gostaria de falar com ele."

Perguntado sobre o interesse do Shanghai Shenhua em outros jogadores argentinos como Ramón Ábila e Fernando Tobio, Gustavo Poyet respondeu: " Wanchope? Tobio? Temos apenas uma vaga para estrangeiros e é para Carlos Tévez."

Em entrevista coletiva, Carlos Tévez foi perguntado sobre o interesse da equipe chinesa. "Nas férias, vou pensar. Eu posso sair, assim como posso parar de jogar. Vou pensar no melhor para mim, para minha família e para o Boca. Eu termino o ano muito exausto, eu preciso pensar."

Carlos Tévez retornou ao Boca Juniors em julho do ano passado após duas temporadas na Juventus. O atacante de 32 anos tem contrato com a equipe argentina até junho de 2018. Enquanto espera a resposta do atacante, o Shanghai Shenhua se prepara para a disputa da fase qualificatória da Champions Asiática de 2017.