Após eliminação na UEL, Internazionale recebe Genoa no Giuseppe Meazza

Após um adeus definitivo à Uefa Europa League, a Internazionale volta a campo neste domingo (11), quando recebe no Giuseppe Meazza o Genoa, que vem fazendo um bom início de temporada. O confronto válido pela 16ª rodada da Serie A acontece às 17h45, em Milão.

Fora da UEL desde a rodada passada, a Inter entrou em campo nesta última quinta-feira (8) apenas para cumprir tabela. E venceu. 2 a 0 com dois tentos anotados pelo ítalo-brasileiro Éder. Pensando agora apenas nas competições nacionais, a nerazzurri busca se recuperar da goleada sofrida na rodada passada para o Napoli. A Inter ocupa atualmente apenas a 10ª colocação da Serie A, a sete pontos das equipes que estariam classificadas para as próximas competições europeias. Por outro lado, a zona de rebaixamento também é algo extremamente distante para os comandados de Stefano Pioli. São onze pontos à frente do Empoli, primeira equipe do Z-4.

Com três partidas de invecibilidade na temporada, este início de jornada do Genoa pode ser considerado surpreendente. Mesmo situando-se no meio de tabela, apenas uma posição atrás do seu rival deste domingo, o despenho da equipe vêm agradando muitos. A principal apresentação genovesa foi diante da atual pentacampeã Juventus. Quando a Grifoni derrotou a Velha Senhora por 3 a 1 no Luigi Ferraris, com atuação de gala da Giovanni Simeone, filho de Diego Simeone que anotou dois gols na atual líder da competição.

Éder 'acredita' em uma retomada da Inter nesta temporada

A temporada do time de Milão está marcada por decepções. No entanto, algumas coisas boas estão sendo tiradas desse mau momento. Destaque na vitória nerazzurri diante do Sparta Praga que não serviu para classificação, o atacante ítalo-brasileiro Éder falou sobre o momento da equipe, e garantiu que é possível dar a volta por cima nesta temporada, conquistando ao menos uma vaga às próximas competições europeias.

"Foi uma vitória para ajudar na moral do grupo. Nos dar confiança, o que é muito importante. Assim como nós, Pioli está trabalhando duro para que a equipe evolua, vocês já podem ver a diferença no aspecto físico nessas últimas partidas", declarou à Sky Sport Italia.

"Não podemos reclamar dos torcedores, são justas as críticas, não estamos bem. Mas ele estão sempre conosco, todos os domingos estão nos apoiando e nos dando coragem pra reverter essa situação. Digo por mais uma vez: ainda há tempo de conquistar coisas boas até o fim da temporada, ainda vamos disputar muitos jogos. Podemos alcançar todos", ressaltou.

"Temos que ter um espírito de equipe unido, só com um pouco de confiança vamos sair disso. Temos que acreditar que não podemos cometer mais erros. Será um longo caminho. Não queremos que a temporada termine tão cedo para nós", concluiu

Experiente, arqueiro Perin ressalta: "Devemos encarar a Inter da mesma maneira como encaramos a Juve"

Boa parte do mérito desde grande início de temporada do Genoa pode ser colocado na conta de Mattia Perin. A regularidade de bons desempenhos do goleiro genovês é algo que atrai os holofotes do futebol italiano há algumas temporadas. Tanto que o atleta têm sido nome frequente nas convocações para a Seleção Italiana mesmo com as mudanças no comando da Azzurra. Com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, Perin ficou de fora da disputa da Eurocopa, mas retomou a boa fase logo após sua recuperação.

Mesmo tendo contrato com o Genoa até 2019, Perin é recentemente questionado sobre uma possível transferência: "Há tanto amor envolvido, tanto com os torcedores quanto com o clube. Já estou aqui há varios anos e não sei onde o futuro irá me levar, onde nos levará. Pretendo estar junto esta equipe, veremos o que pode acontecer", revelou o goleiro à Sky.

Perin comentou sobre a dificuldade de encarar a Internazionale neste domingo na casa do adversário, e declarou qual deve ser a atitude Grifoni em Milão: "Nós vencemos a Juventus, e no San Siro vamos tentar repetir o mesmo desempenho que tivemos contra os bianconeri. Não vai ser fácil, mas vamos tentar fazer o nosso melhor, como sempre. Temos que ter um cuidado especial com Mauro Icardi, que é um grande atacante e que sabe fazer gols de todas as maneiras. Mas a Inter tem outros grandes jogadores, eles certamente causarão problemas à nossa defesa", concluiu.