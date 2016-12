Uefa confirma: competições europeias passarão por mudanças a partir de 2018

Foto: AFP/Getty Images

O ciclo 2018-2021 renderá novidades às competições interclubes organizadas pela Uefa. Nesta sexta-feira (9), em Nyon, na Suíça, o Comitê Executivo da entidade máxima do futebol europeu confirmou que as quatro ligas nacionais melhores ranqueadas no Coeficiente da Uefa terão quatro vagas diretas à fase de grupos da Uefa Champions League, ideia que ganhava força desde agosto. Hoje, esses postos pertencem à La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Premier League (Inglaterra) e Serie A (Itália).

Além disso, as fases preliminares da Uefa Europa League terão uma "rota dos campeões", que será um caminho exclusivo para as equipes as quais virão das eliminatórias da Champions League.

Outra mudança significativa ocorrerá no coeficiente dos clubes. Essa variante deixará de ser composta por 20% dos pontos do coeficiente do país. De acordo com a federação europeia de futebol, isso servirá para "evitar vantagem injusta para clubes de federações melhor qualificadas e penalização para emblemas com bons desempenhos individuais, mas fraco coeficiente da sua federação". Em outras palavras, o coeficiente dos clubes passará a refletir exclusivamente o desempenho das equipes.

Haverá, a partir de 2018, dois coeficientes: um para sorteios de cabeças-de-chave e demais potes e outro para dividir as receitas entre os clubes. O primeiro coeficiente compreenderá os resultados dos escretes nos últimos cinco anos. O segundo, por sua vez, incluirá o rendimento nos últimos 10 anos e "pontos-bônus" por títulos já conquistados. A pontuação será de 12 para uma UCL conquistada nos últimos cinco anos, oito para uma conquista desde a temporada 1992/1993 e quatro para título de Champions League antes de 1992/1993. Quem foi campeão da UEL nos últimos cinco anos será contemplado com três pontos; a partir de 1992/1993, com dois; antes de 1992/1993, com um ponto. Também haverá bônus para quem já "copou" a extinta Taça dos Vencedores de Taça: dois pontos para os títulos entre 1992/1993 e 1998/1999 (ano da última edição) e um ponto para os títulos antes de 1992/1993.

Também nesta sexta, a Uefa confirmou o Parc Olympique Lyonnais como palco da decisão da Uefa Europa League 2017/2018. Casa do Lyon desde janeiro deste ano, quando foi inaugurado, o estádio tem capacidade para 58 mil torcedores, recebeu seis jogos da Uefa Euro 2016 e também abrigará partidas da Copa do Mundo Feminina de 2019.

Mais jogos de Champions League na TV

As alterações no formato dos torneios do Velho Continente também passarão pela transmissão da Uefa Champions League na televisão. Ao invés de todas as partidas do certame interclubes mais importante da Europa serem jogadas no mesmo horário, haverá dois embates "de abertura", às 19h locais, e outros seis que fecharão a noite, às 21h locais. O objetivo, evidentemente, é alavancar a audiência e aumentar os lucros das transmissões televisivas.

Um formato semelhante já existe na Europa League. A segunda competição europeia mais importante para os clubes divide os horários de transmissão em dois devido à extensa quantidade de confrontos - a fase de grupos da UCL conta com 32 clubes divididos em oito grupos, enquanto a fase de grupos da UEL tem 48 times espalhados em 12 chaves.

Outras competições

Os países anfitriões das próximas edições de outras competições organizadas pela Uefa também foram anunciados. A Itália receberá a Eurocopa Sub-21 de 2019. A Euro Sub-19 será na Armênia, em 2019, e na Irlanda do Norte, em 2020. A Euro Sub-17 terá como sedes a Irlanda, em 2019, e a Estônia, em 2020. Também em 2019 e 2020, a Eurocopa Feminina Sub-19 será jogada na Escócia e na Geórgia, respectivamente. Já as próximas edições da Euro Feminina Sub-17 terão Bulgária e Suécia como sedes em 2019 e 2020, nesta ordem.

No âmbito do futsal, a fase final da edição 2016/2017 da Taça Uefa de Futsal terá a cidade de Almaty, no Cazaquistão, como sede. Estão classificados os atuais campeão e vice, Ugra Yugorsk (Rússia) e Inter Movistar (Espanha), respectivamente, além de Sporting (Portugal) e Kairat Almaty (Cazaquistão).