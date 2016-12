Resultado Manchester United x Tottenham pela Premier League 2016/17 (1-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 15ª rodada da Premier League, disputado no Old Trafford, em Manchester, Inglaterra.

Confira o gol de Mkhitaryan, único do jogo:

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (14), quando o United visita o Crystal Palace e o Tottenham recebe o Hull City. Ambos jogos às 14h, horário de Brasília.

Ocupando espaços e não dando chances para o ataque adversário, os Red Devils asseguraram os três pontos e a sexta posição na tabela agora com 24 pontos. Tottenham permanece em quinto, com 27.

90+7' FIM DE PAPO NO OLD TRAFFORD! Manchester United bate Tottenham pelo placar mínimo ao melhor estilo Mourinho.

90+5' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! Sai: Herrera. Entra: Fellaini.

90+3' Spurs continuam tentando forçar uma jogada ofensiva.

90+1' Tottenham tenta iniciar uma pressão, mas United não dá espaço.

90' Mais seis minutos de acréscimos.

84' Jogo ficou parado por alguns minutos para atendimento médico de Mkhitaryan.

82' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! Sai: Eriksen. Entra: Nkoudou.

80' CARTÃO AMARELO PARA ROSE!

77' CARTÃO AMARELO PARA WALKER!

75' CARTÃO AMARELO PARA MKHITARYAN!

71' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! Sai: Martial. Entra: Rashford.

70' Eriksen cobra falta no contrapé de De Gea, mas espanhol consegue defesa.

68' Tottenham tem falta na entrada da área!

67' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! Sai: Dembélé. Entra: Winks.

66' Pogba e Wanyama ganharam amarelos em jogadas anteriores.

63' LLORIS DE NOVO!!! Pogba recebe bola de Herrera em contra-ataque e chute forte, mas goleiro francês faz a defesa.

62' NO TRAVESSÃO!!!!! QUASE!!!! Pogba cobra falta magistralmente, bota por cima da barreira, mas bola bate no travessão.

60' United tem falta na entrada da área.

56' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! Sai: Son. Entra: Sissoko.

54' QUE OPORTUNIDADE! Cruzamento na área e Wanyama aparece sozinho na segunda trave, mas erra a cabeçada.

53' Eriksen arremata de longe e De Gea faz a defesa.

50' Jogo mostra qualidades mais físicas neste começo de segundo tempo.

45' ROLA A BOLA NO SEGUNDO TEMPO! United dá a saída.

Manchester United com o estilo habitual de Mourinho vai batendo o Tottenham. Red Devils dá a bola aos Spurs, fecha espaços e, quando rouba a bola, aproveita contra-ataque. Foi assim no gol de Mkhitaryan, que abriu o placar e assim se mantém.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais um minuto de acréscimo!

40' Jogo fica mais morno, com ninguém querendo arriscar tanto no fim da primeira etapa.

36' Na sequência do escanteio, Son aproveita bola rifada e tenta chute, mas bloqueado.

35' UUUUUUUHHHHHHH!! Son arrisca de fora da área e De Gea pula para fazer a defesa. Escanteio Spurs.

33' Ibrahimovic recebe bola na área depois de cruzamento e tenta chute rápido, mas sai fraco e Lloris faz a defesa.

31' CARTÃO AMARELO PARA ANTONIO VALENCIA! Por falta em Rose.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO MANCHESTER UNITED!!! MKHITARYAN É O NOME DELE!!! Em roubada de bola, armênio recebe bola em profundidade, avança e só tira de Lloris, abrindo o placar no Old Trafford.

26' Carrick arriscou chute de fora da área, mas a bola, desviada, vai para fora.

22' QUE PERIGO! Bola pinga na área e zaga consegue afastar. Herrara aproveita e arrisca de longe, mas Lloris faz a defesa.

21' UUUHHH!! Mkhitaryan enche o pé da entrada da área, mas é bloqueado. Escanteio!

19' Martial aproveita sobra de bola em cobrança de falta e arrisca, mas marcação desvia.

18' DE GEA!!!!! Eriksen cobra falta rasteira e espanhol consegue fazer a defesa.

17' Tottenham tem falta na entrada da área.

15' Visitantes continuam se impondo mais com a bola.

12' Eriksen chega pela direita e tenta virada de jogo, mas é muito forte.

10' Jogo não apresenta intensidade natural da Premier League nos minutos iníciais, mostrando cautela das duas partes, assim como boas ocupações de espaços.

7' Son arrisca colocado de fora da área, mas não conseguiu atingir o alvo.

5' Tottenham continua tendo a bola por mais tempo, mas United pressiona e evita que o adversário encontre espaço para trabalhar.

2' UUUUHHHHHH!!! United tem chance com chute da entrada da área, mas Lloris consegue fazer a defesa.

1' Visitantes tiveram mais a bola neste primeiro minuto, conseguindo trocar passes no perímetro.

0' ROLA A BOLA NO OLD TRAFFORD! Tottenham dá a saída.

Os times estão chegando no gramado!

O Tottenham apresenta a seguinte escalação: Lloris; Walker, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Dembele; Eriksen, Dele, Son; Kane.

Os United vem a campo com: De Gea; Valencia, Jones, Rojo, Darmian; Carrick, Herrera; Mkhitaryan, Pogba, Martial; Ibrahimovic.

Do outro lado, Pochettino lembrou das capacidades que o técnico do United possui, lembrando que não é fácil colocar um estilo de jogo logo de cara, enfatizando que tempo é importante. "No futebol é normal haver períodos em que as coisas não correm tão bem, não é fácil chegar a um novo clube e implementar uma filosofia e novas ideias. O Manchester United não está afastado da corrida ao título, quando se tem bons jogadores, é possível reduzir a distância", comentou.

Na entrevista pré-jogo, Mourinho apresentou insatisfação com o atual momento do time, acreditando ser injusto ter o tanto de pontos que possui, não vendo os rivais melhores. "Eu penso que a colocação é injusta, acho que devíamos ter mais pontos do que os que temos, se olharmos para a tabela parece que as outras equipes são melhores que nós e, na minha opinião, não é verdade", afirmou.

Em abril deste ano os times fizeram o último jogo até então. O Tottenham superou o United no White Hart Lane por 3 a 0.

Na história do embate, o Manchester United leva a melhor. São 87 vitórias contra apenas 49 do Tottenham e 48 empates.

Pelos torneios internacionais, o Tottenham foi eliminado da Champions League, terminando em terceiro em seu grupo. A posição, contudo, dá direito para o time londrino jogar o mata-mata da Europa League e espera torneio nesta segunda para definir o adversário.

Os Spurs contam com uma campanha de sete vitórias, seis empates e uma derrota, ocupando a quinta posição com 27 pontos ganhos. Caso vença, empata com City no quarto lugar, mas leva o desempate no saldo de gols.

O time, apesar de ter começado bem o ano e ser o clube empatado com o rival Arsenal com menos derrotas no campeonato até agora, não vem fazendo uma temporada tão bem quanto a passada. Porém, como foi em 2015/16, dezembro foi um mês importantíssimo para suas chances e agora pode iniciar a mesma arracanda.

Visitante do embate, o Tottenham vai para o jogo pensando que, se vencer, entra no G-4. A chance de voltar para o grupo dos primeiros colocados é possível e real.

Os Red Devils, porém, estão classificados para o mata-mata da Uefa Europa League depois de vencer na última rodada o Zorya sem grandes dificuldades. Passou em segundo lugar e espera sorteio amanhã para saber quem enfrentará.

Na última rodada o clube empatou com o Everton fora de casa por 1 a 1, se afastando ainda mais do G-4.

O time não tem tantas derrotas, porém conta com muitos empates, o que pode ser crucial no fim do campeonato para classificação aos torneios internacionais.

O time tem, até o momento, 21 pontos de um total de 42, com campanha de cinco vitórias, seis empates e três derrotas, ocupando a sexta posição na tabela, a nove pontos do quarto colocado.

Donos da casa, o Manchester United tem tido uma temporada de altos e baixos até então, mostrando um pouco de dificuldade para o novo treinador, José Mourinho.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com mais um jogaço da Premier League entre Manchester United x Tottenham, válido pela 15ª rodada da competição! Partida será realizada no Old Trafford, às 12h15, horário de Brasília.