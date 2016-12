Defensor chinês Sun Jihai anuncia aposentadoria aos 39 anos

Foto: Sina Sports

O defensor chinês Sun Jihai anunciou sua aposentadoria aos 39 anos. O jogador teve destaque após passar sete temporadas no Manchester City, além de outras duas em Crystal Palace e Sheffield United.

Sun Jihai, que jogou tanto como zagueiro quanto como lateral-direito, iniciou sua carreira no famoso Dalian Shide. Após dois títulos da primeira divisão chinesa em 1996 e 1997, o defensor e o atacante chinês Fan Zhiyi se tornaram os primeiros chineses no futebol inglês ao ingressarem no Crystal Palace em 1998. Enquanto o atacante obteve sucesso no clube, Sun Jihai retornou ao Dalian Shide após uma temporada na Inglaterra.

Após mais dois títulos da primeira divisão nacional em 2000 e 2001, Sun Jihai acertou sua transferência ao Manchester City. Na época, os citizens disputavam a segunda divisão inglesa. Ao final da temporada 2001/2002, o clube conquistou o título da competição e o acesso à Premier League. Sun Jihai permaneceu no Manchester City por sete temporadas até se transferir ao Sheffield United em julho de 2008.

O defensor permaneceu no clube inglês por apenas uma temporada até ser contratado pela filial chinesa do Sheffield United em julho de 2009, o já extinto Chengdu Blades. O sétimo lugar na Super Liga Chinesa parecia ótimo para Sun Jihai, mas o clube foi punido com o rebaixamento por escândalos de manipulação de resultados. Em fevereiro de 2010, o jogador acertou com o Shaanxi Chanba (hoje Beijing Renhe). Em 2015, o defensor se transferiu para o Chongqing Lifan e retornou ao time de Pequim no início deste ano.

Pela seleção chinesa, Sun Jihai disputou 80 partidas. Um dos maiores jogadores da história do país, o atleta jogou apenas 17 minutos da Copa do Mundo de 2002. O defensor se lesionou logo na partida de estreia, na derrota por 2x0 para a Costa Rica. No currículo, Sun Jihai conquistou quatro vezes a primeira divisão chinesa (na época a Jia-A League), duas Copas da China e três Supercopas Chinesas.