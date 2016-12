Villarreal e Atlético de Madrid fazem confronto direto visando competições europeias

Após virem de empates sem gols contra Leganés e Espanyol, respectivamente, Villarreal e Atlético de Madrid se enfrentam no El Madrigal nesta Segunda, às 17h45, na busca de voltarem à zona de classificação para a Champions League. As equipes são donas das duas melhores defesas do Campeonato Espanhol.

Em 6º com 23 pontos, O Villarreal não vence no Campeonato Espanhol a três rodadas, incluindo uma derrota em casa para o Alavés por 2 a 0. No entanto, o Submarino Amarelo vem motivado por uma vitória complicada sobre o Steaua Bucareste na última Quinta (8) pela Liga Europa, onde conseguiu a classificação para a próxima fase. Se vencer nessa Segunda, o Villarreal se iguala a Real Sociedad com 26 pontos e assume a 4ª colocação pelo saldo de gols.

A fase no Campeonato Espanhol também não é das melhores para o Atlético, os colchoneros vivem seu pior início de temporada da era Simeone, vem de um empate em casa contra o Espanyol e perderam a chance de se aproximar dos líderes. Para piorar, o time tem um desfalque importante pela frente. Filipe Luís se lesionou e vai ficar pelo menos três semanas fora, o francês Lucas Hernández deve ser titular mais uma vez. No momento, o Atleti é o 5º colocado com 25 pontos ganhos e pode ser ultrapassado pelo Villarreal em caso de derrota.

Fran Escribá acredita que é um jogo onde cometer erros pode ser fatal

Fran Escribá, treinador do Villarreal se mostrou confiante e alerta que é importante não cometer erros devido a qualidade defensiva das equipes: "Vamos jogar contra uma grande equipe, que em princípio é favorita pelo seu orçamento e potencial, que exige muito nos 90 minutos, mas sabemos que se estivermos em nosso melhor nível podemos ganhar, como já ganhamos na temporada passada. Será essencial não cometer erros, porque os dois times defendem muito bem, e virar o resultado para qualquer um dos lados será muito complicado".

Finalizando, Escribá citou as virtudes do adversário e declarou que está trabalhando com base nos pontos fortes do mesmo: "O Atlético aproveita muito bem os espaços e as bolas paradas e estão trabalhando mais a posse de bola. Temos trabalhado nesses aspectos a fim de neutralizá-los".

Simeone fala das dificuldades e minimiza má fase de Griezmann

Contestado sobre dificuldades contra adversários diretos, Simeone falou: "Ganhamos do Bayern e empatamos com o Barcelona no Camp Nou, mas é verdade que falhamos contra Real Sociedad e Sevilla. Nos encontraremos com um rival acostumado a competir bem, com um futebol dinâmico e muito perigoso".

O atacante Antoine Griezmann não marca a sete rodadas do Campeonato Espanhol, e Simeone também entrou nesse assunto: "Os atacantes passam por etapas e Antoine sabe bem que futebol é momento. Está a um tempo sem fazer gols, mas seu estilo de jogo é importante para o time. Tem que seguir trabalhando e buscando no que pode melhorar, os gols chegarão em consequência disso".

No momento o Atlético está fora da zona de acesso a Champions League e a 12 pontos do líder Real Madrid. Simeone diz que o clube merengue faz por merecer a liderança: "O Madrid vive um momento fantástico, e isso lhes proporciona estar nessa posição merecidamente. Nós não conseguimos dar continuidade aos resultados e por isso hoje nos encontramos com essas dificuldades", finalizou.