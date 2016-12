Sorteio da Champions coloca frente a frente Barça x PSG e Arsenal x Bayern

Google Plus

Foto: Harold Cunningham - UEFA/Getty Images

Nessa segunda-feira (12), em Nyon, na Suiça, foi realizado o sorteio das Oitavas da Champions League. Os jogos irão acontecer apenas em fevereiro e março de 2017.

O PSG novamente não teve sorte e terá que enfrentar o Barcelona mais uma vez na fase mata-mata da competição, como já aconteceu em edições recentes. O primeiro jogo será na França dia 14/2, e a volta no Camp Nou está marcada para 8/3.

Outro que não levou sorte foi o Arsenal, que terá que medir forças com o poderoso Bayern de Munique. A equipe alemã jogará a primeira em casa dia 15/2 e decidirá a vaga para as quartas no dia 7/3 em Londres.

O Real Madrid apesar de ter terminado a fase de grupos na segunda colocação, pegou o menos badalado Napoli. O time merengue jogará a primeira no Santiago Bernabéu dia 15/2, e a volta na Itália no dia 7/3.

Já o atual vice da competição, o Atlético de Madrid, irá duelar contra o Bayer Leverkusen. A primeira partida será em terras alemães dia 21/2, e a volta no Vicente Calderón está marcada para 15/3.

Outro confronto interessante será o da Juventus, da Itália, contra o Porto, de Portugal, que na última rodada goleou o Leicester por 5 a 0. O atual campeão inglês inclusive, enfrentará o Sevilla em busca de uma vaga nas quartas da competição europeia.

Todos os confrontos sorteados (à esquerda quem decidirá em casa)

Barcelona x Paris Saint-Germain - 14/02 e 08/03

Borussia Dortmund x Benfica - 14/02 e 08/03

Arsenal x Bayern de Munique - 15/02 e 07/03

Napoli x Real Madrid - 15/02 e 07/03

Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen - 21/02 e 15/03

Monaco x Manchester City - 21/02 e 15/03

Leicester x Sevilla - 22/02 e 14/03

Juventus x Porto - 22/02 e 14/03