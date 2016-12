Após Atlético Nacional ser eliminado pelo Santa Fé, Macnelly critica calendário

Foto: Gal Schweizer/STR/Getty Images

Nesse domingo (11), o Atlético Nacional acabou sendo goleado em casa por 4 a 0 pelo Santa Fé, e com isso foi eliminado do Campeonato Colombiano. Mas o clube Verdolaga teve que usar uma equipe sub-20, já que o elenco principal já está no Japão para disputa do Mundial de Clubes.

Ás vesperas de enfrentar o Kashima Antlers pela semifinal do Mundial, o meia Macnelly Torres comentou sobre a eliminação no campeonato nacional e se mostrou insatisfeitos com o calendário colombiano.

''Me parece um pouco injusto isso, pois sem dúvida tivemos desvantagem na semifinal porque não estávamos jogando com o time principal e nem mesmo com os reservas. É algo que não pode acontecer no futebol colombiano. Tem que haver igualdade no compromisso. Há clubes que enfrentaram os times principais, e aí o Santa Fé competiu com o time juvenil'', disse o colombiano.

Caso avançasse na competição nacional, o Atlético teria que disputar a final no mesmo dia que jogaria a decisão do Mundial de Clubes. ''Acho que está havendo reuniões com a associação (de jogadores) para desenhar um torneio que acomode os torneios internacionais. A federação e todo o futebol colombiano têm que pensar hoje em desenhar um torneio que acomode os torneios internacionais, pois sabemos que a Colômbia seguirá competindo na Taça Libertadores e na Copa Sul-Americana. Temos que melhorar para o futuro'', contou Macnelly.

O meia ainda falou sobre a disputa do torneio no Japão e disse estar focado para o primeiro jogo contra os japoneses. "Primeiro pensaremos na partida do dia 14, temos em mente que podemos competir da melhor maneira. Será a oportunidade de demonstrar o quanto tem crescido o futebol colombiano ultimamente", disse o atleta de 32 anos.

O clube colombiano irá fazer sua estréia no Mundial de Clubes nessa quarta-feira (14), ás 8h30 contra o Kashima Antlers, atual campeão japonês.