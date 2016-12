Sorteio da Europa League coloca United no caminho do Saint-Ettienne; Villarreal encara Roma

Google Plus

Foto: Harold Cunningham - UEFA/Getty Images

A Europa League definiu, nesta segunda-feira (12), os confrontos das oitavas da competição continental. O sorteio, realizado em Nyon, na Suiça, colocou os ingleses do Manchester United frente a frente contra os franceses do Saint-Etienne.

A primeira partida acontecerá em Old Trafford, dia 16/2, enquanto que a volta será na França dia 22/2. A curiosidade do confronto é que haverá o encontro dos irmãos Pogba, já que Florentin Pogba, irmão de Paul, joga no clube francês.

"Paul não parava de rir depois do sorteio e tenho certeza que seu irmão também estava assim. Acho muito bonito que dois irmãos se enfrentem, algo que ocorreu no futebol algumas vezes", comentou José Mourinho sobre o encontro dos irmãos.

Outro grande confronto também será entre Villarreal e Roma. A primeira partida acontecerá na Espanha dia 16/2, enquanto que a volta na Itália está marcada para dia 23/2.

O Shakhtar Donetsk, dono da melhor campanha da fase de grupos com 6 vitórias em 6 jogos, irá enfrentar o Celta de Vigo, da Espanha, e decidirá a vaga em casa, dia 22/2.

Os italianos da Fiorentina medirão forças com o Borussia Mönchengladbach. Primeira partida será em solo alemão, enquanto que a decisão para definir a vaga nas quartas acontecerá na Itália.

Todos confrontos das oitavas (o segundo time decide em casa)

Athletic Club (ESP) x APOEL (CYP)

Legia Warszawa (POL) x Ajax (NED)

Anderlecht (BEL) x Zenit (RUS)

Astra Giurgiu (ROU) xGenk (BEL)

Manchester United (ESP) x St-Étienne (FRA)

Villarreal (ESP) x Roma (ITA)

Ludogorets Razgrad (BUL) x København (DEN)

Celta Vigo (ESP) x Shakhtar Donetsk (UKR)

Olympiacos (GRE) x Osmanlıspor (TUR)

Gent (BEL) x Tottenham Hotspur (ENG)

Rostov (RUS) x Sparta Praha (CZE)

Krasnodar (RUS) x Fenerbahçe (TUR)

Os (GER) x Fiorentina (ITA)

AZ Alkmaar (NED) x Lyon (FRA)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) x Beşiktaş (TUR)

PAOK (GRE) x Schalke (GER)