Atlético Nacional e Kashima Antlers medem forças em busca da final do Mundial de Clubes

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEMIFINAL DO MUNDIAL DE CLUBES, A SER DISPUTADA estádio Suita City Football, em Osaka, no Japão.

O Mundial de Clubes da Fifa chega na sua fase semifinal nessa quarta-feira (14), com o confronto entre Atlético Nacional, da Colômbia, e Kashima Antlers, do Japão. A partida está marcada para 8h30 no horário de Brasília, e será disputada no estádio Suita City Football, em Osaka, no Japão.

O duelo ainda terá a arbitragem do húngaro Viktor Kassai, auxiliado pelos compatriotas György Ring e Vencel Toth.

Sem desfalques, colombianos são puro otimismo

Apesar do corte do atacante Andrés Ibargüen, por lesão, e a entrada de Cristian Dájome em seu lugar, o Atlético não deverá ter nenhum desfalque entre os relacionados para a partida dessa quarta-feira. A grande dúvida do técnico Reinaldo Rueda será no meio, onde tem cinco opções para três vagas, e também no ataque, onde decidirá entre o atacante Jhon Mosquera e o meia Juan Pablo Nieto.

O treinador colombiano falou sobre o confronto, e pediu atenção com a equipe japonesa, pois acredita que o futebol asiático vem em grande evolução nos últimos anos: "É preciso jogar com inteligência todos os jogos, porque as equipes asiáticas não se entregam nunca e evoluíram muito tanto no nível técnico como tático", destacou Rueda. "Uma oportunidade que se tem uma vez na vida, um trem que temos que pegar e tomara que poderemos lembrar deste torneio por muito tempo", completou o comandante do Atlético Nacional.

Rueda ainda disse que o Atlético precisa manter o futebol que o levou até o Japão, apenas necessitando consolidar seus pontos fortes: "Não tem o que mudar, mas sim reafirmar e consolidar nossos pontos fortes. Esta equipe vem mostrando que joga um futebol muito competitivo há meses, anos, e por isso se impõe em um futebol cada dia mais difícil", disse o treinador. "O Atlético tem que ser fiel ao que tem sido: ordem e força na circulação de bola e eficiência, porque do contrário será uma partida muito difícil", completou Rueda.

Juan Pablo Nieto rechaçou qualquer chance de pensar na decisão provável contra o Real Madrid, e prometeu foco total no jogo de amanhã: "Acreditamos em nós e temos o sonho de sermos campeões, mas será um erro pensar na final antes de jogar a semifinal", afirmou o meia colombiano.

O Atlético Nacional deverá entrar em campo com a seguinte escalação: Armani; Bocanegra, Aguilar, Henríquez e Díaz; Arias, Uribe e Macnelly Torres; Borja, Mosquera (ou Nieto) e Berrío.

Kashima prega respeito aos colombianos

O atual campeão japonês irá para sua terceira partida no Mundial de Clubes. Na primeira fase, o Kashima Antlers derrotou o Auckland City, da Nova Zelândia, por 2 a 1. Já no último jogo, passou pelo Mamelodi Sundowns, da África do Sul, por 2 a 0, garantindo a sua vaga a fase semifinal do torneio.

A grande dúvida da equipe é a escalação do atacante Mu Kanazaki, que vem sendo o destaque do Kashima no Mundial, onde já marcou duas vezes. O atleta não tem um bom relacionamento com o treinador Masatada Ishii, e por isso sua escalação ainda é uma dúvida.

O treinador da equipe confessou ter visto apenas um jogo do Atlético, mas rasgou elogios para a equipe campeã da Libertadores desse ano: ''Eu só vi o Atlético Nacional jogar uma vez, mas sabemos que as equipes da América do Sul são talentosas e tecnicamente fortes. Temos de estar no nosso melhor para vencê-los'', disse Masatada Ishii na coletiva.

Já o meia Yasushi Endo elogiou o futebol sul-americano, mas se disse confiante numa vitória contra os colombianos, porém salientou que a equipe precisará aproveitar as chances que tiverem durante a partida: ''Os times são muito habilidosos. Os jogadores são enérgicos e têm boa troca de passes, com muito poder de fogo, criando diversas chances de gol. Precisamos estar cientes disso, mas se pudermos converter qualquer chance que venha para nós, acho que temos uma chance de vencer'', declarou o japonês.

O Kashima Antlers deverá entrar em campo amanhã com a seguinte escalação: Sogahata, Shoji, Yamamoto, Nishi, Ueda, Nagaki (ou Osgasawara), Shibasaki, Nakamura, Endo, Doi, Akasaki (ou Fabrizio).