Kashima aproveita erros, surpreende Atlético Nacional e avança à final do Mundial de Clubes

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEMIFINAL DO MUNDIAL DE CLUBES, DISPUTADA ESTÁDIO SUITA CITY FOOTBALL, EM OSAKA, NO JAPÃO.

O Atlético Nacional até que tentou, chegou a mandar duas bolas na trave, mas o Kashima Antlers resistiu bem a pressão colombiana e matou o jogo no final. 3 a 0 para coroar a organização tática da equipe.

O time japonês é o primeiro asiático a disputar uma final de Mundial de Clubes. No próximo Domingo (18), vai enfrentar o vencedor de América do México e Real Madrid, que fazem a outra semifinal nessa Quinta (15). Já o Atlético Nacional, disputa o terceiro lugar contra o perdedor desse mesmo jogo. Também no Domingo.

Primeiro tempo intenso e marcado pela tecnologia

O jogo começou em ritmo intenso, o Atlético Nacional começou dominando as ações e partindo pra cima. Já aos 11', Borja fez boa jogada e tocou para Uribe, que parou no goleiro Sogahata. Mas o Kashima Antlers não se acovardou e a resposta veio logo aos 13', Endo recebeu sozinho na área e tentou encobrir o goleiro, mas a bola foi pra fora. Logo depois, aos 17', Shibasaki passou no meio de dois defensores colombianos e parou no goleiro Armani.

O jogo era lá e cá! O Atlético Nacional respondeu aos 22'. Mosquera mandou no travessão, e no rebote a bola sobrou para Berrío, que chutou e o zagueiro japonês tirou em cima da linha. Até que aos 29' aconteceu um lance histórico para o futebol. Pênalti para o Kashima Antlers marcado pelo árbitro de vídeo, que está sendo usado pela FIFA pela primeira vez neste Mundial de Clubes. Após muita demora, Doi cobrou o pênalti aos 32' e abriu o placar para os japoneses.

O Kashima quase amplia aos 34', após cobrança de escanteio, Ueda subiu sozinho e Armani fez outra linda defesa pra salvar os Verdolagas. O time colombiano ainda pressionou durante todo o restante do primeiro tempo, mas não conseguiu o empate. Nos acréscimos ainda conseguiu colocar outra bola no travessão com Mosquera. A bola insistia em não entrar.

Domínio tático do Kashima Antlers decide o jogo

O Nacional voltou para o segundo tempo com mais posse e dominando todas as ações, mas não conseguiu levar o mesmo perigo do primeiro tempo. Encontrou um Kashima organizado taticamente, defendendo bem e saindo em velocidade nos contra ataques.

A melhor chance do Atlético no segundo tempo veio com Borja, aos 59' fez outra bela jogada ganhando dos zagueiros no corpo, mas parou no goleiro Sogahata.

Reinaldo Rueda tentou mudar a postura dos Verdolagas, colocou Guerra e Dajome nos lugares de Arias e Berrío, mas ainda assim os colombianos não conseguiam furar a defesa japonesa, muito bem postada. Aos 82', em um contra ataque do Kashima, Armani saiu mal e perdeu a dividida pra Endo, que ficou livre e de calcanhar, com tranquilidade, ampliou a vantagem do time japonês.

O segundo gol desestabilizou o Atlético Nacional, que não conseguia mais jogar. E não demorou para o terceiro gol sair. Aos 84', Suzuki, que tinha acabado de entrar, apareceu livre na área para fazer o terceiro do Kashima em seu primeiro toque na bola. Não havia mais o que fazer, com 3 a 0 no placar o Nacional se deu por rendido. O Kashima, que chegou como zebra, desbanca um dos favoritos ao título e se torna o primeiro asiático na final do Mundial de Clubes, e com muitos méritos.