Kerlon 'Foquinha' assina por duas temporadas com Spartak Trnava, da Eslováquia

Foto: Divulgação Spartak Trnava

Após passar um período sem clube, nesta última terça-feira (13), uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Kerlon, o 'foquinha', foi apresentado como o novo reforço do Spartak Trnava, clube que disputa a elite do futebol eslovaco. O atacante chegou de graça e assinou um vínculo de duas temporadas com os Bíli Andeli.

Revelado pelo Cruzeiro em 2005, Kerlon ficou famoso por realizar uma jogada que conduzia a bola com a cabeça, ganhando notoriedade no futebol brasileiro e ganhando o apelido de 'Foquinha', chegando a ter até oportunidades nas categorias de base da seleção brasileira. Após se transferir para a Internazionale, as contusões não pararam de o perseguir, e o jogador caiu no esquecimento, não correspondendo as grandes expectativas que havia sobre ele

Na coletiva de imprensa durante sua apresentação, Kerlon estava muito feliz com o novo acordo, falando inclusive de uma nova oportunidade de mostrar seu valor: "Estou feliz, muito feliz. Deus me deu uma boa oportunidade para recomeçar minha carreira no futebol. O futebol é a minha vida, e eu amo isso. É verdade que as lesões têm dificultado, minha carreira, mas agora estou feliz. Estou bem e agradeço ao Spartak pela chance. Tenho aqui tudo que preciso, condições excelentes e pessoas no clube", disse o atleta.

Aos 28 anos, este será o oitavo clube internacional na carreira de Kerlon, que já passou por Internazionale, Chievo, Ajax, Fujieda MYFC, do Japão, Weymouth Wayles, de Barbados, Miami Dade, dos Estados Unidos e Sliema Wanderers, de Malta. Fora isso, o jogador também teve passagens pelo futebol brasileiro, ao atuar no Cruzeiro, Paraná, Nacional e Villa Nova, ambos de Minas Gerais.

Fundado em 1923, apesar de nunca ter conquistado o Campeonato Eslovaco (Slovak Super Liga), o Spartak Trnava é uma das mais tradicionais equipes do futebol da Eslováquia, ao lado do Slovan Bratislava e MSK Zilina. Os alvinegros foram três vezes vice-campeões da competição (1996/97, 1997/98 e 2011/12), porém, conquistaram cinco vezes a Copa da Eslováquia e uma Supercopa. Durante o período da Checoslováquia, o clube chegou a vencer cinco Campeonatos Checoslovaco e outras cinco Copas da Checoslováquia.