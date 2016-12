Aos 41 anos, goleiro Shovkovskiy encerra carreira após três décadas a serviço do Dynamo Kiev

Foto: Gualter Fatia/Getty Images

Nesta sexta-feira (16), uma das maiores lendas do futebol ucraniano anunciou sua aposentadoria. O goleiro Oleksandr Shovkovskiy, aos 41 anos, resolveu pendurar as luvas após ter completado 30 anos de Dynamo Kiev. Um dos poucos remanescentes da era de ouro da Ucrânia, termina a carreira conquistando 14 Campeonatos Ucranianos, dez Copas da Ucrânia e seis Supercopas.

Shovkovskiy nunca foi um grande goleiro como outros por aí, conhecidos internacionalmente, mas dentro da Ucrânia viveu seus melhores momentos da carreira, sempre defendendo o Dynamo Kiev. Em 2016, o veterano jogador completou 30 anos de Dynamo, tornado-se recordista de partidas por um único clube. Além disso, o goleiro serviu a seleção ucraniana por 18 anos, parando em 2012. Seu respeito no clube que jogou por três décadas é tanta, que em 2015, em um jogo da Uefa Europa League, o arqueiro separou os ultras ucranianos que estavam brigando.

A grandeza e idolatria de Shovkovskiy não se limitam ao que ele fez dentro de campo, mas também do que ele já realizou fora das quatro linhas. A carreira do goleiro começou em uma época de transição no leste europeu, quando a Ucrânia se desmembrou da União Soviética e virou um país independente, construíndo seu próprio campeonato nacional e também seleção.

Neste período, o Dynamo dominou o Campeonato Ucraniano, e lá estava de baixo das três traves o jovem Shovkovskiy. O goleiro fazia parte daquela incrível equipe do Dynamo, com Andriy Shevchenko e companhia, que surpreendeu a Europa ao eliminar o Real Madrid na Uefa Champions League da temporada 1998/99, sendo parados somente contra o Bayern de Munique nas semifinais.

O goleiro cansou de levantar títulos, foram 14 Campeonatos Ucranianos, dez Copas da Ucrânia e outras seis Supercopas da Ucrânia. Já individualmente, foi eleito nove vezes o melhor goleiro ucraniano do ano. Além que em 1999, esteve entre os indicados à Bola de Ouro, mas não conseguiu nenhum voto. Por fim, faturou o prêmio de melhor goleiro da Uefa Europa League da temporada 2010/11. Já pela seleção ucraniana, Shovkovskiy disputou 92 partidas, estando no elenco que foi para a Copa do Mundo de 2006, a primeira da Ucrânia, que chegou inclusive entre as oito melhores seleções daquele mundial.

Formado em jornalismo, o goleiro possui muito conhecimento em política. Durante os conflitos civís que abalaram o país em 2013, Shovkovskiy se demonstrou a favor de uma abertura maior à Europa, algo que o governo ucraniano não aceitava. Chegou até se emocionar publicamente ao falar das vítimas da violência, pregando sempre o pacifismo.

O Dynamo Kiev publicou em seu site a carta que o goleiro escreveu sobre sua despedida: "Tudo tem um início e um fim. Meus anos como profissional se encerram. Em todo esse tempo, fui feliz em defender as cores do Dynamo. Eu tive muitas vitórias, muitas derrotas, grandes triunfos e amargos revezes. Sou feliz por minha carreira, mas é hora de dizer adeus, agradecer ao clube e aos torcedores por tudo", concluiu.