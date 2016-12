Precisando da vitória, Barcelona recebe Espanyol no primeiro clássico catalão da temporada

Com objetivos distintos na temporada e um tabu histórico em jogo, vai rolar o primeiro clássico catalão da jornada 2016/17. Neste domingo (18), Barcelona e Espanyol se enfrentam no Camp Nou às 17h45, em duelo válido pela 16ª rodada da La Liga 2016/17.

Vindo de uma goleada fora de casa diante do Osasuna, o Barcelona não quer mais tropeçar nesta temporada da Liga. O clube colecionou resultados ruins como na recente sequência de quatro empates consecutivos, frente ao Hercules pela Copa do Rei, e contra Málaga, Real Sociedad e principalmente diante do Real Madrid, onde o Barça obteve sua grande chance de diminuir a diferença de seis pontos para o rival. Para o duelo deste domingo, Luis Enrique contará novamente com seu trio ofensivo completo: Lionel Messi, Luis Suárez, que teve seu contrato renovado até 2021 nesta semana, e Neymar, que retorna após cumprir suspensão pelo quinto cartão amarelo.

Com uma participação regular até então na temporada, o Espanyol terá que quebrar um tabu de quase 8 anos neste final de semana se quiser se aproximar da zona de classificação para a próxima Uefa Europa League. Excluindo os resultados das partidas válidas pela Supercopa da Catalunha (a última edição foi realizada em outubro, e culminou em triunfo blanquiblau pelo placar mínimo), o Espanyol não vence o Barcelona desde a temporada 2008/09, quando Ivan de la Peña garantiu a vitória por 2 a 1 na casa do rival. Desde então, foram realizadas 16 partidas, tanto pela Liga quanto pela Copa do Rei: são 13 vitórias do Barcelona e apenas três empates entre as equipes. Vale ressaltar que o Espanyol está há exatas 10 partidas sem perder na temporada.

André Gomes elogia defesa do Espanyol e evita palpitar sobre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Titular nas últimas partidas do Barcelona, o meio-campista André Gomes vive seu melhor momento na equipe de Luis Enrique desde a sua chegada, na última janela de transferências: “Agora estou em um momento alto de confiança. Cheguei com muita vontade e agora estou tendo a minha chance de jogar. Em algumas ocasiões fui bem e em outras nem tanto. A pressão é grande em atuar pelo melhor clube do mundo, mas é preciso se acostumar com isso. Quando não jogo bem costumo ficar muito mal comigo mesmo. Temos que ser autocríticos", revelou o português.

Atuando ao lado de Lionel Messi, e companheiro de Cristiano Ronaldo na Seleção Portuguesa, André revelou que não gosta de comentar sobre a rivalidade dos dois, tampouco assumir uma preferência entre os dois jogadores.

“Não gosto dessas perguntas pois respeito muito os dois, e me perguntam isso não para saber minha opinião, mas para buscar um título para a matéria do dia seguinte. Não irei responder sobre isso. Cristiano é muito importante em meu país, sou português, e Messi é muito importante para o Barça", desabafou.

Sobre o seu primeiro clássico catalão, André Gomes elogiou o momento do rival Espanyol: “Defensivamente estão fortes, encaixam poucos gols, será um rival complicado. Temos que vencer tudo agora para chegar à ponta, há muitas partidas em jogo e outro clássico contra o Real. Podemos alcançá-los", finalizou.

Em alta, arqueiro Diego López acredita em vitória no Camp Nou

Atleta mais experiente do atual elenco do Espanyol, o goleiro Diego López irá reencontrar pela primeira vez o Barcelona desde sua saída do Real Madrid: "É uma partida que chama mais a atenção, mas nosso trabalho está aí. Queremos deixar claro e mostrar dentro de campo nossos valores e sair com mais força após este duelo, independente do resultado final. Esperamos manter o bom desempenho das últimas partidas. Competiremos ao máximo. Será uma das partidas mais importantes do nosso calendário anual. Estamos muito motivados", revelou Diego.

"Enfrentamos o Real Madrid recentemente de igual para igual, mantendo a intensidade, e não foi um resultado fácil para eles. Nunca são encontros fáceis. No domingo teremos a oportunidade de mais uma vez encarar um adversário forte, e podendo sair com a vitória diante de uma equipe forte e em sua casa. Eles possuem principalmente um trio de ataque muito forte, e já enfrentei muitas vezes cada um deles. São de muita qualidade e se complementam, são praticamente imparáveis e esperamos que não tenham um bom dia", ressaltou.

Considerado o melhor atleta do Espanyol no mês passado, Diego vive seu melhor momento desde sua transferência para o Milan em 2014. O empréstimo do goleiro com o clube catalão termina ao fim da temporada: "É um momento muito bonito para mim, bater um recorde de invencibilidade com o Espanyol é incrível. Tenho em casa um pequeno museu e guardo a camiseta deste dia com as assinaturas de todos os jogadores do elenco. É uma linda recordação", concluiu López.