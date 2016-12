Em clima decisivo, Juventus recebe a Roma querendo vantagem maior na ponta da tabela

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, a ser disputado no Juventus Stadium, em Turim.

Neste sábado (17), às 17h45, Juventus e Roma realizam um dos jogos mais esperados desta temporada no Campeonato Italiano, válido pela 17ª rodada do torneio. De um lado a Velha Senhora, líder com 39 pontos. Do outro os giallorossi, segunda colocada com 35.

Ambas as equipes chegam embaladas para o confronto. Enquanto a Juventus venceu de virada o Torino no derby della mole, por 3 a 1, a Roma recebeu o Milan no estádio Olímpico e passou sufoco para derrotar os rossoneri por 1 a 0.

Na temporada passada foram duas partidas disputadas e uma vitória para cada lado: 2 a 1 para a Roma no Olímpico e 1 a 0 para a Zebra em Turim. Os giallorossi terão que bater o retrospecto favorável à Juve, que venceu 85 vezes em 179 jogos entre as equipes. A Roma saiu vencedora em apenas 43.

Juve aposta no indivualismo e conscistência defensiva

A Juventus não tem convencido em suas atuações. Apesar da liderança no italiano e classificação em primeiro lugar na Champions League, os bianconeri tem conseguido suas vitórias muito em função da individualidade de seus jogadores, do que pelo conjunto. Contra o Torino a equipe passou sufoco, principalmente pelo lado esquerdo, nas chegadas de Andrea Belotti. Mas uma segunda etapa inspirada de Higuaín salvou a pele do time de Massimiliano Allegri, marcando dois gols para garantir os três pontos.

Um motivo de alegria para torcida alvinegra é o retorno de Dybala. Após sofrer lesão na coxa direita, o atacante jogou alguns minutos contra o Dínamo Zagreb e Torino, devendo aparecer entre os 11 titulares neste sábado. Se o argentino não tiver condição de atuar os 90 minutos, Allegri deve optar mais uma vez por um ataque com dois centroavantes, com Higuaín e Mandžukić.

Os problemas na defesa devem forçar Allegri a utilizar o 4-3-3 mais uma vez. Bonucci segue fora devido uma lesão na Coxa; Daniel Alves se recupera de fratura na perna; Barzagli volta de contusão e deve ser apenas opção no banco. O problema pelo lado direito tem sido o fraco desempenho de Lichtsteiner, deixando margem para um 3-5-2 com Cuadrado na ala direita. Pjanic sentiu as costas contra o Torino mas não deve ser problema. Outro jogador que volta a ser relacionado é o croata Marko Pjaca, recuperado de lesão na fíbula.

“É um jogo importante e ninguém pensa em nada muito diferente disso. Porém, sabemos que não vamos ter o campeão agora e é preciso muita tranquilidade. Queremos nos impor, mas não vamos dar a volta olímpica em caso de triunfo e nem vamos nos desesperar em caso de derrota. A tranquilidade tem que ser a nossa arma”, avaliou Massimiliano Allegri.

Com melhor atacaque da competição, Roma não tem a Juventus

Após um começo oscilante, a Roma finalmente começa a se credenciar como o grande rival da Juventus na briga pelo título. Contrário de seu adversário deste sábado, o time da capital tem jogado um bom futebol, talvez o mais bonito de se assistir até aqui na Serie A. Não atoa os giallorossi possuem o melhor ataque da competição, com 35 tentos marcados.

Nainggolan superou as lesões e se tornou um grande líder no meio-campo. Seus três gols no campeonato mostram o poder de chegada ao ataque do belga, que forma uma boa composição de meio com De Rossi, Perotti, Strootman e o lesionado Salah. O egípcio é a grande baixa da equipe para o confronto contra Juve. Com um entorse no tornezelo, o ponta só volta a atuar pela Roma após a Copa Africana de Nações.

Para substituir Salah, Luciano Spalletti deve mais uma vez mover Perotti para a direita e colocar El Shaarawy na esquerda. Na direita, o lateral Bruno Peres é dúvida, após sair com lesão no tornozelo contra o Milan. O brasileiro treinou na sexta-feira, mas caso não tenha condições de jogo, Emerson Palmieri deve ser seu suplente.

Florenzi segue fora devido uma lesão no joelho, assim como Paredes (tornozelo), Totti (se recupera de uma gripe) e o goleiro Lobont. Após ser punido com dois jogos de suspensão, a Roma conseguiu um efeito suspensivo para que Strootman atuasse contra Milan e Juventus. O volante deve aparecer entre os titulares da equipe da capital.

“Sabemos que vamos precisar somar pontos importantes fora de casa. Não podemos deixar a Juventus se impor, pois, aí vamos ter um abismo em termos de tabela de classificação. É um duelo complicado, um clássico, nosso adversário jogará em seus domínios, mas é um jogo em que a superação precisa ser a nossa palavra de ordem”, disse Spalletti.