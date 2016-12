Resultado Juventus x Roma ao vivo online pelo Campeonato Italiano (1-0)

Google Plus

AS Roma

FIM DE JOGO! A Juventus sofre para segurar a pressão durante toda a segunda etapa, mas consegue sair de campo com a vitória sobre a Roma. Com o resultado positivo, abre sete pontos para o adversário na briga pelo título da Serie A

48" Cartão amarelo para Stefano Sturaro, por falta parando o contra-ataque

47" Perotti arrisca de muito longe, a bola desvia e Buffon se estica todo para evitar a saída pela linha de fundo

45" Teremos 4 minutos de acréscimo. Muita emoção pela frente em Juventus x Roma

45" Cartão amarelo para Rüdiger, por mais uma falta em Dybala

45" Sturaro ganha de Fazio no corpo e mais uma vez para no goleiro Szczesny, que saiu bem do gol para abafar

44" Cartão amarelo para Radja Nainggolan, por falta em Dybala

42" Perotti tem mais uma oportunidade pelo alto, mas cabeceia ao lado e Buffon acompanha no golpe de vista

41" Bruno Peres consegue excelente cruzamento, El Shaarawy toca de cabeça e Buffon tira com a ponta dos dedos por cima

40" Substituição na Roma. Sai Manolas, lesionado, entra Bruno Peres

39" Manolas fica caído no gramado com a mão na coxa direita

38" Logo depois de entrar, Dybala arrisca de longe, mas Szczesny faz defesa tranquila, sem rebote

36" Substituição na Juventus. Sai Higuaín, entra Dybala

36" Barzagli erra corte pelo alto, El Shaarawy tenta finalização de primeira, mas pega mal demais na bola e manda longe do gol

34" Na cobrança de falta, dois desvios deixaram Manolas com grande chance, mas o grego não conseguiu alcançar a bola, já dentro da pequena área

33" Cartão amarelo para Alex Sandro por falta em Salah

31" Alex Sandro vacila na saída de bola, Salah consegue boa finta e rola para Perotti, que tenta o chute, mas pega sem força e Buffon faz boa defesa

31" No escanteio, a bola ficou presa dentro da pequena área e Fazio não conseguiu finalizar

30" A Roma ensaia pressão total para cima dos donos da casa e consegue escanteio depois de cruzamento de Perotti

27" Substituição na Roma. Sai De Rossi, entra El Shaarawy

25" SZCZESNY ESPETACULAR! Em boa jogada da Juventus, Sturaro teve oportunidade claríssima para ampliar e o goleiro polonês fez uma defesa de cinema

23" Substituição na Juventus: sai Lichtsteiner, entra Barzagli

20" Nainggolan tenta enfiada de bola para Dzeko, mas Chiellini faz corte providencial

15" Partida vem sendo mais equilibrada na segunda etapa, mas nenhuma das duas equipes consegue finalizar com perigo

9" Mandzukic tenta finalização, acaba travado por Fazio e, na sequência, tropeça e cai sozinho, reclamando de pênalti

5" Não deu para Pjanic. Substituição na Juve: entra Cuadrado no lugar do bósnio

4" Pjanic faz cara feia e deixa o gramado sentindo muita dor depois de sentir uma lesão sozinho

3" Alex Sandro tenta a jogada pelo lado esquerdo, mas Rüdiger consegue se recuperar e joga pela linha de fundo com um belo carrinho

0" Substituição na Roma: sai Gerson, entra Salah

0" ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! A Roma já tenta partir para o ataque

FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM TURIM! Em partida equilibrada, a Juve começou melhor e abriu o placar com lindo gol de Gonzalo Higuaín

42' Nainggolan leva bronca do árbitro enquanto reclama que os jogadores da Juventus estão se jogando demais

41' Na cobrança, bate rebate dentro da área e Manolas tenta a finalização, mas Lichtsteiner consegue bloquear

40' Perotti tenta mais um levantamento na área, De Rossi desvia e consegue o escanteio

37' Higuaín teve chance espetacular depois de desvio na cobrança de escanteio e Szczesny fez defesa espetacular. No entanto, a jogada já havia sido parada por conta de posição irregular do atacante bianconero

36' Em contra-ataque rápido, Marchisio entrega para Higuaín e Khedira tenta o cruzamento, mas Manolas consegue o corte

33' Nainggolan recebe lindo lançamento de Perotti, ganhou de Chiellini, dividiu com Buffon, mas não consegue finalizar

28' Cartão amarelo para Gerson, por falta em Alex Sandro

27' Cartão amarelo para Daniele Rugani, por falta em Dzeko

26' Perotti faz boa jogada pela direita, tenta achar Dzeko na área, mas Buffon sai bem e faz defesa importante

24' Chega bem a Roma! Nainggolan recebeu de Dzeko, tirou Rugani pra dançar e bateu de canhota, mas a bola pega na rede pelo lado de fora

23' Rüdiger teve muito espaço pela direita, carregou e tentou cruzamento para Nainggolan. O belga tentou emendar de voleio, mas pegou mal na bola e desperdiçou boa oportunidade

20' A Roma tenta pressionar a saída de bola da Juve, causa problemas, mas falta objetividade para assustar Buffon

15' Cartão amarelo para Edin Dzeko. O camisa 9 reclamou de falta sobre Gerson e acaba sendo advertido por reclamação

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Higuaín ganha no pé de ferro contra De Rossi, faz o drible em cima de Manolas e solta uma bomba de pé esquerdo para marcar um belo gol e abrir o placar no Juventus Stadium

12' Cartão amarelo para Daniele De Rossi! Depois de dividida no meio de campo com Pjanic, Daniele Orsato mostra o primeiro cartão do jogo

11' DEFENDEU SZCZESNY! Em cobrança rápida de lateral, Mandzukic carregou pela direita com liberdade e cruzou para Higuaín. O argentino bateu de primeira, mas parou em grande defesa do goleiro romanista

10' No comecinho da partida, a Juve pressiona mais e já tem dois escanteios

6' Manolas bobeia pela esquerda, Higuaín consegue a roubada, mas acaba travado por Fazio quando tentava o cruzamento

4' Jogo começa quente e Sturaro e Strootman já vão se estranhando no meio de campo

1' Com 30s de jogo, Manolas divide com Mandzukic e joga o croata para fora do campo

0' ROLOU A BOLA! A Juventus dá a saída e está valendo!

Os dois times estão perfilados enquanto toca o hino da Serie A.

TOCA O HINO DA JUVENTUS EM TURIM! A torcida dá um show enquanto recebe a equipe no gramado

As equipes vão se aquecendo no gramado, conforme se aproxima o horário do jogo

A Roma terá os seguintes jogadores como titulares: Szczesny; Rüdiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Gerson, Perotti, Dzeko.

A Juventus vem a campo com: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Mandzukic, Higuain

Faltando menos de uma hora para o começo da partida, as escalações já foram divulgadas. Confira!

Pelo lado da Roma, a maior esperança vem pelos pés do belga Radja Nainggolan. Decisivo nas duas últimas partidas contra Lazio e Milan, o meia marcou dois golaços e ajudou o time a vencer.

Nainggolan vem sendo o principal jogador da Roma (Foto: Paolo Bruno / Getty Images)

Na última partida entre as duas equipes, também no Juventus Stadium, Paulo Dybala marcou o único gol, dando a vitória à Velha Senhora.

Foto: Valerio Pennicino / Getty Images

Enquanto isso, a Roma teve confronto direto contra o Milan, dentro do estádio Olimpico di Roma, e saiu vitoriosa com bela atuação e golaço de Radja Nainggolan. O placar mínimo de 1 a 0 levou a equipe à segunda colocação isolada da competição.

As duas equipes vêm de vitória pela Serie A. Os bianconeri venceram o Torino no Derby de Turim, por 3 a 1, com dois gols de Higuaín e um de Pjanic, que vai reencontrar seu ex-time neste sábado.

Enquanto isso, os giallorossi da capital italiana, principais desafiantes ao título nos últimos anos, têm 35 pontos e são donos do melhor ataque da competição, com 36 gols marcados.

A Juventus, atual pentacampeã da Itália, lidera a competição mais uma vez, com 39 pontos conquistados e apenas três derrotas sofridas. Com a melhor defesa da competição, sofrendo apenas 14 gols, promete jogo duro para a Roma.

Boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Logo mais você acompanhará um jogão pela Serie A. Líderes da competição, Juventus e Roma se enfrentam no Juventus Stadium