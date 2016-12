Bayern visita lanterna Darmstadt para voltar ao topo da Bundeslisga

Darmstadt e Bayern de Munique se enfrentam, neste domingo (18), às 12h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da Bundesliga, no Böllenfalltor, em Darmstadt. Os lírios vêm de derrota para o Freiburg na rodada anterior por 1 a 0, enquanto os bávaros chegam confiantes para o duelo, depois de aplicar uma goleada no Wolfsburg por 5 a 0.

O Bayern precisa vencer o Darmstadt para reformar a liderança da liga alemã. Isso porque o Leipzig venceu o Hertha Berlim por 2 a 0, nesse sábado, e agora está no topo. O time de Munique tem 33 pontos, enquanto o Leipzig soma 36.

Darmstadt busca recuperação diante do Bayern

O Darmstadt está na lanterna da competição e é a primeira vez que o clube ocupa essa posição desde que foram promovidos a elite do futebol alemão em 2015. Die Lilien perdeu todos os três jogos que disputou contra o Bayern de Munique atuando dentro de casa.

Berndroth, comandante interino do Darmstadt, falou sobre o atual momento do clube: “Queremos ficar mais próximos ainda – a relação clube-torcida” e também sobre o duelo diante do Bayern: “Você sempre terá uma chance, dependendo do quão forte e consistente seu comportamento defensivo é”, disse o treinador interino do Darmstadt. O novo comandante do Darmstadt ainda falou sobre o encontro com Ancelotti: “Ele é um dos meus ídolos de infância. Como treinador, tenho um enorme respeito por sua carreira”, finalizou Berndroth

Dimo Wache, treinador de goleiros e o restante do staff falaram sobre o confronto: “Bayern é um dos melhores times da Europa”, admitiu o ex-goleiro, que completou: “Temos que jogar contra eles a qualquer momento, não importa se agora ou no início da temporada, não faz diferença para nós”, finalizou.

Bayern cauteloso sobre duelo com o lanterna

O Bayern vai confiante para o duelo diante do Darmstadt após uma goleada por 5 a 0 contra o Wolfsburg, triunfo que permitiu com que os bávaros retornassem a liderança da competição, mas com a vitória do Leipzig neste sábado (17) por 2 a 0 contra o Hertha Berlim recolocou os touros vermelhos na liderança provisória da Bundesliga.

A última derrota do Bayern para um lanterna da competição ocorreu em 2008, quando a equipe da Baviera sofreu um revés para o Energie Cottbus, enquanto o Darmstadt nunca conseguiu superar uma equipe que liderasse a competição.

Karl-Heinz Rummenigge, chefe diretivo do Bayern, falou sobre o favoritismo para o confronto: “Não podemos permitir o erro dos líderes da competições perderem para os lanternas. Temos que vencer o Darmstadt na casa deles no domingo”, afirmou Rummenigge.

Carlo Ancelotti e Mats Hummels, peças importantes da recente recuperação do Bayern, falaram sobre o duelo: “Estamos no topo da liga e queremos permanecer lá”, afirmou o treinador italiano. Já Hummels relembrou a dificuldade em enfrentar o Darmstadt: “Na temporada passada o Darmstadt foi um oponente muito complicado, mas eles caíram um pouco nesta temporada. Talvez eles tenham agora feito algo para mudar isso. Eles tem um novo treinador”, disse Hummels.

O capitão Philipp Lahm foi outro jogador a demonstrar estar alerta do possível perigo do duelo desse domingo: “É perigoso, porque temos a disputa pela liderança na próxima rodada, mas nós queremos conquistar os seis pontos nas últimas duas rodadas”, relatou Lahm, que ainda lembrou do confronto da temporada passada, o qual o Bayern venceu confortavelmente por 3 a 0, mas mesmo assim o capitão dos bávaros alertou: “O Bayern sempre tem vida difícil em Darmstadt”, disse Lahm.